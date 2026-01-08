Blessure de Hadjam lors de la CAN 2025 : Young Boys annonce une mauvaise nouvelle !

Coup dur pour Jaouen Hadjam ! Sa blessure est plus sérieuse qu’on ne pensait. Son club Young Boys annonce la nature de la blessure du joueur et la durée de son indisponibilité.

La mauvaise nouvelle est tombée pour Jaouen Hadjam et la sélection algérienne. Sorti sur blessure lors du match face au Burkina Faso après un violent contact avec un joueur adverse, le jeune latéral gauche des Verts souffrait de la cheville. Face à la gravité apparente de la blessure, le staff médical de l’équipe nationale a décidé de le libérer du rassemblement afin qu’il puisse poursuivre les soins au sein de son club, les Young Boys de Berne.

De retour en Suisse, Jaouen Hadjam a immédiatement été soumis à une batterie d’examens médicaux approfondis. Les résultats n’ont malheureusement pas été rassurants. Dans un communiqué officiel publié par le club suisse, ce dernier a annoncé que la blessure du joueur était plus sérieuse que prévu et qu’elle nécessitait une intervention chirurgicale. Un verdict dur à encaisser, aussi bien pour le joueur que pour le staff des Verts, qui comptait sur lui pour la suite des échéances internationales.

Hadjam indisponible 3 mois

Le club bernois a également précisé la durée estimée de l’indisponibilité de l’international algérien. Jaouen Hadjam devrait être éloigné des terrains pendant environ trois mois. Une absence longue et pénalisante pour un joueur en pleine progression, qui s’était imposé comme un élément fiable à son poste grâce à ses prestations régulières et à son volume de jeu.

Cette blessure intervient à un moment délicat de la carrière du latéral gauche. Sur une courbe ascendante et figurant dans le viseur de plusieurs cadors européens, Hadjam voit son élan brutalement freiné. Une situation frustrante pour ce jeune talent, dont les performances attiraient de plus en plus l’attention sur la scène continentale.

Tout pour revenir plus tôt que prévu

Cependant, le joueur peut compter sur une prise en charge optimale de la part du staff médical des Young Boys, réputé pour son sérieux. Déterminé à revenir plus fort, Jaouen Hadjam entamera sa rééducation avec l’ambition de réduire au maximum sa période de convalescence, tout en respectant les étapes nécessaires à un retour sans risque.

L’objectif du joueur reste clair : retrouver la compétition officielle dans les meilleures conditions et être prêt pour les prochaines échéances majeures, notamment en perspective de la Coupe du monde 2026 prévue à l’été prochain. En attendant, les supporters algériens espèrent un rétablissement rapide de l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs du football national.