Blessure de Delort : l’OGC Nice donne des nouvelles rassurantes

Touché au genou lors du dernier match face à l’AJ Auxerre, Andy Delort est fixé sur la nature de sa blessure et son indisponibilité. Plus de peur que de mal pour l’attaquant des Verts.

Reconduit parmi le onze de départ face à l’AJ Auxerre dimanche dernier et buteur, Andy Delort n’a pas pu aller jusqu’au terme du match. Et pour cause, il a contracté une blessure au genou. Ce qui l’a contraint de céder sa place.

Il faut dire que cela a suscité les frayeurs des Niçois. En effet, certains ont même soupçonné une méchante blessure. Mais le joueur ne souffre finalement de rien de grave.

Plus de peur que de mal pour Delort

Comme prévu, le buteur niçois a passé des examens approfondis afin de connaitre davantage la nature de sa blessure mais aussi pour qu’il soit fixé sur son indisponibilité. Les résultats sont rassurants puisque le joueur est juste victime d’une entorse du genou.

« Sorti sur blessure à Auxerre ce dimanche, après une mauvaise réception qui nous fit craindre le pire, Andy Delort a procédé à différents examens médicaux ce mercredi. Ces derniers ont révélé que l’attaquant du Gym souffrait d’une « entorse interne du genou sans signe de gravité », confirmant le diagnostic établi dès dimanche à l’Abbé-Deschamps. Des nouvelles plus que rassurantes pour le bison sétois, auteur de 6 buts en 15 rencontres cette saison ». Annonce l’OGC Nice sur son site officiel.

Ainsi, l’attaquant des Verts sera indisponible pour une « une quinzaine de jours. Son retour est espéré pour le début du mois de novembre ». Ajoute le communiqué du club niçois.

Enfin, Delort « tenait à vous remercier pour les nombreux messages de soutien et d’encouragement qu’il a reçus depuis dimanche ». Conclut le communiqué.

Plus de peur que de mal pour le joueur. Une blessure qui ne va pas le priver d’être présent pour le prochain stage de la sélection nationale en mois de novembre.