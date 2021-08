Blessés des feux de forêts : 3 nouvelles instructions de Benbouzid

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé ce jeudi 12 aout 2021 concernant la prise en charge des victimes des incendies qui ravagent le nord de l’Algérie.

En effet, Benbouzid a révélé que des équipes médicales spécialisées dans le traitement des brûlures s’efforcent actuellement de prendre en charge les victimes des incendies de forêt dans plusieurs Wilayas, notant que les institutions spécialisées d’Alger ont jusqu’à présent reçu 28 citoyens blessés.

Prise en charge des grands brûlés à Alger

De plus, en marge de la visite du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane dans la wilaya de Tizi Ouzou, Benbouzid a indiqué qu’en application des instructions du Président de la République de prendre en charge les personnes touchées par cette catastrophe environnementale, toutes les institutions spécialisées dans le traitement des brûlures ont été mobilisés spécifiquement pour recevoir les victimes.

Dans ce même contexte, ce dernier a assuré que le Centre Hospitalier et Universitaire Douera à Alger a reçu 15 victimes brûlées. Il a également ajouté que la clinique centrale des brûlés spécialisée dans le traitement des brûlures de l’enfant, Pierre et Claudine Chaulet à Alger, a reçu 9 enfants gravement blessés par les flammes.

Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, a annoncé à l’occasion de la visite qu’il effectue à Tizi Ouzou, que « le président de République, M. Abdelmadjid Tebboune a pris plusieurs décisions importantes suite aux feux de forêts enregistrés dans le pays, dont la création d’un fonds spécial pour les sinistrés qui prendra en charge leurs préoccupations le plus tôt possible ».