Bled, Maboul, Gourbi… Ces mots que le français a emprunté au dialecte algérien

L’arabe est la 3e langue à laquelle le vocabulaire français doit le plus de mots. En effet, de plus en plus de Français utilisent des mots dont l’origine est arabe, voire maghrébine. La culture et les échanges entre les peuples sont parmi les raisons qui ont ouvert la porte à ses mots arabes pour s’infiltrer au vocabulaire français.

Aujourd’hui, les jeunes Français sont ceux qui emploient le plus de mots arabes dans leur quotidien sans forcément connaitre leur origine. LeFigaro a récemment fait état de plusieurs mots que le vocabulaire français a emprunté à l’arabe algérien.

Quand l’arabe algérien s’infiltre au vocabulaire français

En effet, plusieurs mots arabes font désormais partie de la langue française, notamment dans le langage familier. Les auteurs algériens, les réseaux sociaux, mais aussi la musique, dont le rap, ont permis à ces mots algériens de traverser la Méditerranée pour s’installer dans le quotidien des Français. Découvrons ensemble quelques-uns de ces mots.

À commencer par le mot le plus utilisé par nos immigrés algériens, mais aussi par les Français, « Bled ». Issu de l’argot militaire, ce mot fait référence à un terrain inhabité qui sépare deux ennemis. Aujourd’hui, il est utilisé pour désigner son pays natal.

Un autre mot d’origine algérienne que les Français utilisent beaucoup, est « Maboul » qui vient du mot arabe « Mahboul ». Et qui signifie fou, inconscient ou encore cinglé. C’est à partir de 1830, que ce mot s’est infiltré dans le vocabulaire français, notamment par le biais de la poésie.

À cette liste de mots que le français a emprunté à l’arabe algérien, s’ajoute le mot « Gourbi ». Ce terme a fait son premier pas en France en 1743 pour désigner une maison de terre. Aujourd’hui, le mot est utilisé pour faire référence à un habitat de fortune.

Par ailleurs, il importe de préciser qu’il existe d’autres mots typiquement algériens utilisés dans le vocabulaire français. À l’instar du mot « Souk » qui signifie marché, « Hagra » aussi utilisé pour parler de la misère, ou encore le terme « Wallah » pour attester de sa bonne foi.

