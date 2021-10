Blé : entre la France et la Russie, l’Algérie change de fusil d’épaule

Ce n’est un secret pour personne que l’Algérie compte parmi les plus grands importateurs de blé de la région. Ceci dit, les derniers bouleversements sur le marché mondial et sur la scène politique internationale ont poussé les autorités algériennes à apporter quelques changements à leur stratégie d’importation.

En effet, d’après Rospotrip Nadzor, l’autorité russe de contrôle agricole, a affirmé que la Russie va augmenter le volume de ses exportations de blé vers l’Algérie. La fédération russe, l’un des plus grands producteurs de blé au monde va envoyer à l’Algérie une deuxième cargaison. La première, rappelons le, a été envoyée au mois de juin dernier seulement.

L’Algérie qui importait son blé de la France et de l’Allemagne principalement, est entrain de changer de fusil d’épaule. Alors que le paysage politique et géostratégique mondial connait une accélération et des chamboulements, l’Algérie semble se pencher de plus en plus dans sa politique d’importation de blé pour le géant russe.

La Russie en force, après 5 ans d’absence

La Russie n’a pas exporté de blé à l’Algérie depuis 2016. En juin dernier, elle envoie pour la première fois depuis 5 ans 28.000 tonnes. Cette cargaison a été chargée dans l’un des ports de la mer Noire. Suite à cette première, voilà que la Russie s’apprête de nouveau à approvisionner l’Algérie avec cette denrée vitale.

La Russie, toujours selon la même source, a indiqué qu’elle a envoyé une deuxième cargaison dépassant les 30 000 tonnes de blé vers l’Algérie. « Pas moins de 7 millions de tonnes par an » serait la capacité d’importation de blé de l’Algérie, indique encore Rospotrip Nadzor.

La Russie est l’un des plus grands exportateurs de blé au monde. Elle exporte 1.30 million de tonnes à l’Iran, 0.84 tonne à la Turquie, 0.46 tonne à l’Égypte et 210 000 tonnes au Nigeria et au Bangladesh.