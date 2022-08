Blanchiment d’argent : la police fait tomber un important réseau

Plusieurs tentatives de transfert illicite de capitaux ont été déjouée, récemment en Algérie. Que se soit au niveau de ses aéroports ou ailleurs. En plus de cette longue liste, une autre opération de démantèlement d’un réseau de trafic de divises s’ajoute à celle-ci.

Il s’agit de ce qu’a confirmé la direction générale de la sureté national dans son communiqué, rendu public le mardi 9 août dernier. En effet, le service centrale de lutte contre la criminalité a réussi à démanteler un réseau de trois personnes. Notamment, sur le territoire national. Dont deux algériens et un ressortissant étranger. Qui, ont causé une perte de 65 milliard de centimes au trésor national.

Blanchiment d’argent : un réseau de trois personnes démantelé

En effet, ce réseau exerçait dans le transfert illicite d’argent vers l’étranger. Et ce, grâce à des factures gonflées et au blanchiment d’argent. L’opération de démantèlement de ces malfaiteurs a été triomphée par la saisie de plusieurs faux cachets humides et d’ordinateurs, de quatre véhicule. Mais aussi un important matériel médical dont la valeur atteint les deux millions d’euros.

Par ailleurs, le communiqué de la DGSN précise que cette association de malfaiteur sont parvenus à transférer illicitement une importante somme vers l’étranger. Et ce, par le recours à une société d’importation de fourniture médicale. Notamment, 1.6 millions d’euros et 75 millions de Yen.

A l’issue de cette opération, les trois personnes ont été arrêtées et présentées devant le procureur de la république territorialement compétent.

Transfert illicite de capitaux : importante saisie de 72500 euros

Les éléments de la police des frontières à l’aéroport d’Alger ont réussi également à saisir une importante somme de devise sur un passager. Ce dernier a pris le soin de dissimiler la somme de 72500 euros dans ses bagages. Et ce, pour les faire passer en Turquie sans déclaration douanière.

Les services de la PAF de cet aéroport ont procédé à l’arrestation de ce voyageur. Et une enquête a été lancée pour violation de la règlementation liée au transfert de capitaux depuis et vers l’Algérie.