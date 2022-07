Blanchiment d’argent en France : un réseau d’Algériens démantelé

Les membres d’un important réseau de blanchiment d’argent sont passés, lundi dernier, devant le tribunal de Marseille. En effet, ce réseau exerçait au niveau international et mettait en relation la France, Dubaï, l’Italie et l’Algérie.

Au total, ce sont 23 mis en cause qui ont été arrêtés, en ce début de mois de juillet. Ceux-ci usent de la Hawala, la méthode la plus répandue pour transférer l’argent entre la France et l’Algérie sans passer par les systèmes bancaires, mais aussi du blanchiment classique pour transférer des sommes d’argent importantes. Et ce, depuis la France vers l’Italie, pour enfin les transporter à Dubaï et en Algérie.

Leur mode d’emploi est simple. Des italiens récupèrent l’argent convoyé depuis la France, afin de le transformer en or pour 30000 à 40000 euros le Kilo. Le produit de cette opération sera par la suite récupéré et transporté par des Algériens qui font leurs allers retours entre les deux rives de la méditerranée.

Par ailleurs, l’enquête qui a fait l’objet de ces arrestations a révélé le transfert de sommes importantes, depuis Marseille vers l’Italie, allant de 600000 à 900000 euros, rapporte Le Figaro. Une opération qui a permis aux enquêteurs chargés de cette affaire de faire tomber ce réseau.

Des Algériens impliqués dans un réseau de blanchiment d’argent écopent d’une forte peine

À la tête de cette organisation internationale, on retrouve deux Algériens qui dirigent ces équipes. En fuite, un mandat d’arrêt a été délivré à leur encontre et ont été condamnés à neuf ans de prison ainsi qu’une amende de 500000 euros. Cependant, ces deux ressortissants ne sont pas les seuls en provenance d’Algérie.

En effet, les opérations de ce réseau international reposent également sur les voyages de trois autres Algériens. Venant tous d’une seule famille, ces derniers assurent la collecte de l’or et sa distribution entre l’Algérie et Dubaï. Par ailleurs, le parquet de Marseille a ouvert, lors de leur audition, le dossier de la vente de drogue dans cette ville. Une accusation qu’à jugée le tribunal chargé de cette affaire comme étant sans fondements solides. Cependant, ces frères n’ont pas échappé à la décision de ce dernier. Le juge leur a infligé une peine de sept ans, six ans et 42 mois d’emprisonnement ferme. Ainsi que des amendes allant de 50000 à 300000 euros chacun.

Mais ce n’est pas tout. Le tribunal de Marseille a prononcé dix huit mois à six ans de prison contre onze agents de change informels qui exerçaient entre la France et l’Algérie, mais aussi des amendes allant jusqu’à 100000 euros. Ces onze prévenus ont avoué avoir fait recours à la Hawala pour distribuer cet argent au profit des commerçants et des retraités.