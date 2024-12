Blanchiment d’argent : Cherif Mellal de nouveau devant la justice

Condamné à de la prison ferme plus une forte amende par le tribunal de Sidi M’hamed, Cherif Mellal a fait appel. L’ancien président de la JS Kabylie va comparaitre devant le juge de la Cour d’Alger le 17 décembre prochain.

En détention provisoire depuis janvier 2023, Cherif Mellal a été condamné de 4 ans de prison ferme par le tribunal de Sidi M’hamed plus une amende de 225 millions DA. Ce dernier a prononcé au verdict le 23 octobre dernier.

Le concerné et son frère sont accusés de violation de la loi relative au contrôle de change et aux mouvements de capitaux de et vers l’Algérie » et « blanchiment d’argent », liés à de présumés transferts d’une somme de 175 000 dollars et 300 000 euros et ses trois sociétés, la Sarl Torento et deux autres activant à l’étranger, Luxcarleasing, en Allemagne et LMT auto, au Luxembourg.

Mais l’ancien président controversé de la JS Kabylie a fait appel. Il va de nouveau comparaitre devant la justice.

Cherif Mellal de nouveau devant la justice le 17 décembre

En effet, la chambre pénale près la Cour d’Alger a programmé l’audience pour le 17 décembre prochain. De nouveau devant la justice, Cherif Mellal espère avoir gain de cause. Reste à savoir si la Cour d’Alger va entériner la condamnation du tribunal de Sid M’hamed ou bien revoir la condamnation de l’accusé à la baisse.

À noter que deux autres accusés dans cette affaire de corruption sont en fuite. Il s’agit du frère de Cherif Mellal et l’autre prévenu « H.A ». Ils ont été condamnés à 10 ans de prison ferme plus de fortes amendes. Quant au troisième prévenu « Ch.Ch », il a été condamné à 3 ans de prison ferme et une amende de 152 millions DA.

Mellal a été déjà relaxé par la Cour d’Alger dans une autre affaire

Il y a environ deux ans, Cherif Mellal avait été accusé d’atteinte à l’intégrité du territoire national. Le 18 octobre 2023, il avait été condamné à 18 mois de prison ferme par le tribunal de Sidi M’hamed, après avoir été interrogé par le juge sur sa relation avec le MAK (mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), classée organisation terroriste en Algérie en mai 2021. Mais il avait fait appel.

Le procès en appel a eu lieu le 25 décembre 2023. Le représentant du ministère public a requis l’aggravation de la peine. L’affaire a été mise à l’examen pour l’audience du 8 janvier 2024. La Cour d’Alger a infirmé le jugement de condamnation. Cherif Mellal avait été relaxé.