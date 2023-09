Blanchiment d’argent : 80 milliards de centimes saisis à Sétif

La brigade spécialisée relevant de la police judiciaire a réussi un coup de maître en mettant un terme aux activités d’une organisation criminelle opérant dans le blanchiment d’argent. Cette organisation comptait six suspects âgés entre 34 et 61 ans. Selon le média arabophone Ennahar, les charges qui pèsent sur eux sont multiples et graves, allant du blanchiment d’argent au sein d’un groupe criminel organisé jusqu’à l’abus de pouvoir délibéré en s’abstenant de signaler des soupçons aux autorités compétentes.

Le réseau opérait en utilisant les facilités offertes par leur activité professionnelle, participant ainsi activement au blanchiment d’argent. Les détails de l’affaire sont le résultat d’une coopération avec l’instance centrale chargée du traitement de ces affaires, qui a révélé des transactions financières suspectes impliquant deux individus originaires de la wilaya de Sétif. Ces transactions étaient effectuées au moyen de titres de placement détenus par deux institutions bancaires. Cette découverte a conduit à une collaboration avec le parquet pour mener des enquêtes préliminaires et perquisitionner les domiciles des suspects ainsi que les locaux de leurs entreprises.

Les autorités font une importante saisie

Au total, les forces de l’ordre ont appréhendé six individus, et elles ont saisi pas moins de 190 titres de placement d’une valeur de 80 milliards de centimes, ainsi qu’une somme en espèces excédant les 100 millions de centimes. De plus, ils ont mis la main sur huit cachets commerciaux.

Parmi les titres de placement saisis, il est apparu que les suspects avaient utilisé frauduleusement un titre original émis par une institution financière, d’une valeur de 10 milliards de centimes, à des fins de contrefaçon. De plus, les enquêteurs ont récupéré 63 dossiers préparés pour la contrefaçon et l’utilisation frauduleuse au siège de l’entreprise principale suspecte.

Ils ont également saisi des factures commerciales fictives dans l’une des résidences des suspects, en plus de matériel informatique portable, de téléphones mobiles et de tablettes utilisés dans le processus de contrefaçon.

Que révèle l’enquête préliminaire ?

Selon la même source, les résultats de l’enquête préliminaire ont contredit les justifications avancées par le principal suspect concernant la source des fonds en question. Après un examen minutieux de ses antécédents financiers et de ses comptes bancaires, il est apparu que la provenance des fonds était douteuse et non justifiée, provenant d’activités commerciales fictives et trompeuses. Ceci établit clairement qu’il s’agissait de tentatives de dissimulation de transactions financières illégales avec des origines inconnues, comme l’indiquent les documents saisis concernant les transactions avec des clients, principalement des grossistes ayant des antécédents de fraude fiscale dans plusieurs wilayas.

La coopération avec les administrations fiscales et commerciales a confirmé que toutes ces transactions étaient non seulement illégales mais également déloyales, visant à tromper en émettant de fausses factures.

La même source a déclaré qu’elle avait préparé des dossiers de procédures judiciaires contre les personnes impliquées une fois l’enquête terminée, puis elle les avait présentées devant le parquet compétent en vue de les poursuivre.