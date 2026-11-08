45 125 euros, 5 milliards de centimes, de l’or… une nouvelle affaire de blanchiment mise au jour

Les réseaux spécialisés dans le blanchiment d’argent continuent de faire l’objet d’opérations ciblées en Algérie. Dernière affaire en date, le démantèlement d’une organisation criminelle par les services de sécurité de la 5e Région militaire, qui ont mis la main sur près de 5 milliards de centimes, des devises étrangères, de l’or et plusieurs véhicules. Huit personnes ont été arrêtées lors de cette intervention menée samedi 7 novembre 2026.

Au-delà du montant des liquidités récupérées, la diversité des biens saisis donne un aperçu des avoirs détenus par cette organisation et des moyens mobilisés pour ses activités illicites.

Blanchiment d’argent en Algérie, un réseau démantelé et un important patrimoine saisi

L’opération menée par les services de sécurité de la 5e Région militaire a permis de récupérer près de 5 milliards de centimes en monnaie nationale. Les enquêteurs ont également saisi 45 125 euros, ainsi que d’autres sommes en devises étrangères.

Le bilan comprend aussi 1,861 kg d’or, huit véhicules touristiques et quatre fusils de chasse. Les forces engagées ont enfin récupéré divers objets utilisés dans les activités de blanchiment d’argent.

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Huit personnes ont été interpellées. Dans son communiqué, le ministère de la Défense nationale souligne la mobilisation des unités de l’Armée nationale populaire contre les organisations criminelles et les activités susceptibles de porter atteinte à l’économie nationale.

La présence simultanée de liquidités, de devises, d’or et de véhicules parmi les biens saisis rappelle les différentes formes que peut prendre la détention de capitaux issus d’activités illicites. Les métaux précieux et les biens matériels peuvent notamment constituer des supports de conversion et de dissimulation des avoirs.

Blanchiment et trafic de métaux précieux, plusieurs affaires déjà signalées

Cette nouvelle affaire intervient après plusieurs opérations portant sur des circuits financiers clandestins et le transport illégal de valeurs.

En octobre dernier, les services de la police des frontières avaient également intercepté un transfert illégal de 120 000 euros à Oran, en coordination avec le service régional de lutte contre la criminalité organisée. D’autres enquêtes ont mis en évidence les liens entre certaines activités criminelles et les circuits de blanchiment.

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Ces affaires illustrent l’étendue des circuits surveillés par les services de sécurité, qu’il s’agisse du transfert de devises, du trafic de métaux précieux ou du recyclage de capitaux issus d’activités criminelles.

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Le succès de ce type d’intervention repose sur le travail de renseignement en amont. L’identification des flux suspects, le suivi des acquisitions de biens et la collaboration entre services permettent de remonter les chaînes jusqu’aux donneurs d’ordre plutôt que de se limiter aux exécutants.

Une autre saisie de métaux précieux au port de Béjaïa

Dans une autre opération, les services des Douanes ont intercepté une importante quantité de bijoux en argent au port de Béjaïa. La saisie porte sur 191 kg et 70 grammes de ce métal précieux.

La découverte remonte au contrôle d’une traversée maritime en provenance du port français de Sète. En inspectant le véhicule et les bagages d’un passager, les agents de l’inspection principale chargée du contrôle des voyageurs ont relevé une fausse déclaration sur la nature de la marchandise.

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Le passager avait présenté les articles comme des bijoux fantaisie. Une expertise technique a finalement confirmé qu’il s’agissait de bijoux fabriqués en argent véritable.

Les Douanes algériennes rappellent que leurs contrôles visent notamment les infractions à la réglementation des changes et aux mouvements de capitaux entre l’Algérie et l’étranger.