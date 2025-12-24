« Bladi DZ » : la BNA mise sur la finance islamique pour séduire la diaspora algérienne

Dans une démarche stratégique visant à capter l’épargne de la diaspora et à stimuler l’investissement national, la Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, ce mardi, le déploiement d’une nouvelle gamme de produits financiers labellisés « Bladi DZ ». Entièrement conforme aux principes de la finance islamique, cette offre cible spécifiquement les Algériens résidant à l’étranger.

En effet, la BNA franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion. Avec le lancement de « Bladi DZ », l’institution publique ne se contente pas de proposer de simples comptes bancaires ; elle déploie un écosystème complet destiné à lever les barrières géographiques pour les non-résidents.

Cette offre se décline en trois piliers majeurs :

Une gestion de compte flexible : Comptes chèques, comptes d’épargne et comptes d’investissement.

L’accès à la propriété : Des solutions de financement immobilier basées sur les formules de la Mourabaha, de l’Ijara et de l’Istisna’a.

Une digitalisation totale : Intégration des cartes CIB, du e-banking, du SMS banking et de l’application de paiement mobile Wimpay.

L’un des points forts de cette annonce réside dans le volet immobilier. En permettant aux Algériens de l’étranger d’acquérir des biens localement via des mécanismes certifiés par la charia, la BNA répond à une demande croissante.

Qu’il s’agisse d’un projet de retraite, d’un investissement locatif ou d’un pied-à-terre familial, « Bladi DZ » se positionne comme un outil de renforcement des liens économiques et culturels avec la patrie.

« Cette offre constitue un investissement durable et un moyen de nature à aider à renforcer les liens familiaux avec le pays », souligne la banque dans son communiqué.

Outre le financement, la BNA met l’accent sur la simplicité opérationnelle. Les souscripteurs pourront gérer leurs avoirs à distance, effectuer des transferts instantanés et réaliser des achats en ligne ou sur place en toute sécurité. Le système de notifications en temps réel garantit une transparence totale sur les transactions, un argument de poids pour une clientèle habituée aux standards bancaires internationaux.

Par ce déploiement, la doyenne des banques algériennes réaffirme son rôle de moteur du développement économique, tout en s’adaptant aux nouveaux usages numériques pour répondre aux attentes d’une diaspora de plus en plus connectée.