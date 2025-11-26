Black Friday : GNV propose jusqu’à –50 % sur les traversées France–Algérie

La compagnie maritime italienne GNV a annoncé une importante promotion permettant d’obtenir jusqu’à 50 % de réduction sur le prix des billets de traversées entre la France et l’Algérie, dans le cadre des offres du Black Friday.

Cet hiver, GNV célèbre le Black Friday avec d’importantes promotions : la compagnie offre jusqu’à 50 % de réduction sur les traversées vers l’Algérie. Une occasion à saisir par les passagers de planifier leurs voyages à prix réduits.

La compagnie maritime italienne invite ses voyageurs à réserver dès maintenant leurs retrouvailles familiales et à redécouvrir les parfums de l’Algérie. L’offre de -50 % est valable pour toutes les réservations effectuées entre le 26 novembre et le 2 décembre 2025.

Jusqu’à 50 % de réduction sur les billets de voyage entre la France et l’Algérie

En choisissant l’offre Black Friday de GNV, les voyageurs bénéficient de nombreux avantages, à commencer par une réduction immédiate de 50 % sur le prix du billet.

Cette promotion leur permet également de garantir les meilleurs tarifs grâce à la réservation anticipée pour des voyages s’étendant jusqu’en septembre 2026. En plus de profiter de la qualité et du confort des traversées de GNV, ils bénéficient de facilités de paiement simples et sécurisées, ayant la possibilité de régler leurs voyages en plusieurs fois via Scalapay ou PayPal.

La promotion de 50 % s’applique au prix total du billet (hors taxes, repas, options et préventes) et est valable pour tous les voyages de la compagnie au départ de Sète vers Alger et Bejaia, programmés jusqu’en septembre 2026.

Nouveaux départs disponibles sur les lignes vers l’Algérie

Par ailleurs, GNV annonce une deuxième bonne nouvelle : les lignes Sète – Alger et Sète – Béjaia sont désormais ouvertes à la vente pour la période de janvier à mai 2026. Les voyageurs peuvent ainsi planifier leurs traversées directes entre la France et l’Algérie en toute sérénité, grâce à des départs hebdomadaires fixés chaque pardi pour Alger et chaque samedi pour Béjaia.

Pour encourager les réservations anticipées, la compagnie maritime italienne propose d’autres réductions allant jusqu’à 40 %. Afin d’offrir plus de flexibilité, GNV permet également de réserver avec seulement 10 % d’acompte ou d’annuler gratuitement jusqu’à 28 jours avant le départ. Les places étant limitées, il est fortement recommandé de réserver sans attendre.

Le transporteur italien rappelle que l’offre est valable sur les traversées programmées jusqu’en septembre 2026 et s’applique sur le prix total du billet, hors taxes et repas.

