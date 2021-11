Black Friday en Algérie : est-ce une arnaque ?

Le pouvoir d’achat ne connait pas d’amélioration notamment suite aux crises économiques que le Covid-19 nous a infligé.

Raison pour laquelle, cette fois-ci plus que jamais, tout le monde attend les périodes de soldes et de promotions pour acheter de façon judicieuse, sans faire mal à ses poches ou à son compte bancaire.

Le Black Friday, cet événement annuel tant attendu par les acheteurs en novembre est souvent une occasion et une opportunité à saisir pour profiter et faire des achats à prix réduits, et ce, pour divers produits : cosmétiques, bijoux, vêtements … etc, cela peut même concerner les billets d’avion.

Malheureusement, ce genre d’événements prometteurs de promotions exceptionnelles attirent des personnes malveillantes qui en profitent pour escroquer les consommateurs. De ce fait, l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) surveille de près cet événement.

Attention aux promos utopiques

L’APOCE rappelle sur sa page Facebook officielle les vendeurs et les commerçants de la nécessité de la transparence dans ce genre d’occasion afin d’éviter la promotion de fausses réductions et d’offres inexistantes, visant à attirer des clients et effectuer un maximum de ventes aux dépens du consommateur algérien.

Ces vendeurs et commerçants risquent une poursuite judiciaire en cas de promotion mensongère. Que ce soit en boutiques physiques ou pour des magasins en ligne. Les arnaques deviennent facilement inévitables en ce moment pour les acheteurs, qui sont séduits par de fausses « bonnes affaires à ne pas rater ». Les yeux demeurent rivés sur les écrans et les téléphones attendant les ventes flash allant jusqu’à moins 70%, les sites de ventes sont saturés et les promesses de réduction se multiplient.

Il faut donc acheter intelligemment en comparant ces prix et en gardant les bons d’achat en cas de problème, afin de se protéger de toute éventuelle arnaque.