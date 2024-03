Bivouac en Algérie : comment passer des séjours à bas coût ?

Ces dernières années, le Bivouac est devenu une tendance qui prend de plus en plus d’ampleur en Algérie. En effet, l’intérêt pour ce voyage organisé, d’un nouveau type, est constaté principalement chez les jeunes.

Le bivouac est à l’origine pratiqué par les randonneurs en itinérance, les alpinistes ou encore les vététistes. Le bivouac se résumant tout simplement au fait de passer la nuit en pleine nature avec un équipement léger, à la belle étoile. Revenant bien moins cher que les hôtels et résidences payantes, il permet surtout de se rapprocher de la nature et d’échapper aux vacances classiques.

Les petits détails qui font toute la différence lors d’une sortie

Il est tout à fait possible de partir en camping sauvage dans la nature tout en limitant de manière conséquente les dépenses liées à votre séjour. En effet, les amateurs de bivouac et de randonnée donnent pas mal de conseils et d’astuces qui parfois font la différence lors d’une sortie.

La maison portative :

Un bivouac, même minimaliste, ne s’improvise pas, car certains équipements sont élémentaires afin de mener à bien votre sortie : sac à dos, four à gaz, marmite, matelas gonflable, tente, sac de couchage, lampe torche, petite tente, hamac, matelas isolant, lampe frontale, vêtements chauds pour le soir, papier toilette, nourriture et eau pour une autonomie totale (3 litres d’eau par personne à moins que vous ne soyez près d’un point d’eau).

Nourriture :

Dans le meilleur des cas, il est préférable de ramener ses propres repas bien préparés chez soi. En effet, le problème de la nourriture ne devrait en être un, le but de la sortie étant de découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles choses, se nourrir ne reste qu’un besoin naturel et non un point primordial du bivouac.

Transport :

Si vous en avez les moyens et l’espace, il est préférable d’emmener avec vous un vélo, qui vous facilitera largement la circulation depuis votre campement jusqu’aux points de ventes et d’achats si nécessaire.

Pour ceux qui recherchent plus d’aventure, vous pouvez carrément voyager depuis votre maison jusqu’à l’endroit où vous souhaitez vous rendre en auto-stop. L’alternative s’annonce bonne puisque faire du pouce fonctionne très bien dans la grande majorité des régions du pays. En plus de voyager gratuitement, vous ferez à coup sûr des rencontres fabuleuses et serez souvent invités à manger un morceau ou à dormir chez l’habitant. En effet, l’auto-stop n’est pas une activité dangereuse, à condition d’appliquer quelques règles élémentaires de sécurité.

Astuces en plus :