Biskra : un père égorge sa fille de 5 ans en pleine rue

Les féminicides, ces crimes affreux, terribles et violents commis contre les femmes, un fléau qui ne cessent de prendre de l’ampleur et d’enregistrer de nombreuses victimes.

Les chiffres des victimes du phénomènes des féminicides est devenu désormais alarmant. Les femmes sont tuées, brûlées et massacrées par leurs proches (maris, frères, pères…), plus que par des personnes étrangères. Par conséquent : aucune femme n’est désormais à l’abri.

C’est d’ailleurs ce qui atteste le drame déroulé à Biskra, où un homme a osé mettre fin à la vie de sa propre fille. Les faits de l’histoire se sont déroulés ce lundi 22 novembre, à Farfar, la wilaya de Biskra, lorsqu’un quadragénaire s’est rendu à la maison de ses beaux-parents, où elles se retrouvaient sa petite fille de 05 ans et sa femme.

L’épouse du mis en cause a emmené sa fille et a pris le chemin vers la maison de ses parents, à cause des problèmes familiaux avec son mari.

Une décision que l’époux n’a pas accepté. Sa colère et sa rage l’ont mené jusqu’à prendre sa fille, sous prétexte qu’elle lui manque et ils veulent sortir, pour commettre un crime que tous les mots ne suffisent a décrire.

Il massacre sa propre fille avec un sang froid

Ce dernier a massacré sa propre fillette de 05 ans avec une arme blanche (couteau) au milieu de la rue, avec un sang froid, sous le regard et l’étonnement de tous les passants, dans le village Farfar dans wilaya de Biskra.

Après avoir commis l’irréparable, le père mis en cause a tout de suite pris la fuite vers une destination inconnue, avant qu’il ne soit arrêté par les services sécuritaires territorialement compétents.

Ainsi, les éléments de la protection civile n’ont pas manqué à intervenir immédiatement sur les lieux de l’incident, afin de transporter la dépouille mortelle de la victime à l’hôpital de la commune de Tolga.

Par ailleurs, la page Facebook Féminicides Algérie, qui ne cesse de dénoncer ces crimes et les dévoiler à la société, rapporte que le présumé auteur de ce meurtre était violent avec sa femme et sa fille. Le couple avait même divorcé à cause de cela, pour se réconcilier quelque temps plus tard. Une réconciliation qui s’est terminée par un terrible crime commis sur sa propre fille, un petit ange innocent de 05 ans.