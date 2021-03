Biskra : Un grave accident routier fait plusieurs morts

Un grave accident de la route dans la wilaya de Biskra a fait 5 morts et 3 blessés dans la soirée de ce samedi 13 mars.

Selon un communiqué de la Protection civile, L’accident s’est produit après qu’une voiture est entrée en collision avec un véhicule utilitaire, au niveau de la route nationale n ° 31 dans la commune de M’Chouneche, ce samedi 13 mars 2021, à 17h 24 précisément.

Deux camions de pompiers et 3 ambulances ont été mobilisés pour évacuer les victimes de l’accident, qui sont un homme de 28 ans, deux femmes de 60 et 21 ans et deux filles de 6 et 5 ans, ainsi que les 3 personnes blessés, au niveau de l’Hôpital Bachir Ben Nacer, situé dans la même wilaya.

Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête dans le but de découvrir les raisons ayant mené à ce tragique accident routier.

Un accident d’une grande ampleur à Constantine

Un camion-citerne s’est apparemment renversé, près de l’aéroport Mohamed Boudiaf, de la wilaya de Constantine. L’accident a, effectivement eu lieu au niveau de la RN 79, « près de l’aéroport Mohamed Boudiaf », indique le communiqué de la page de la gendarmerie nationale.

Sur les images jointes au communiquè de la gendarmerie nationale, on peut effectivement voir un camion citerne qui prend feu au niveau de la route nationale. L’accident a causé un énorme nuage de fumée noire. On ne sait toujours pas ce que la citerne de ce camion transportait.

Le communiqué publié sur Facebook, appelait les usagers de cette route à prendre leurs précautions.