Biotechnologie « made in Algeria » : Saidal s’allie aux Suisses pour réduire la facture des importations

Dans une démarche stratégique visant à ancrer l’industrie pharmaceutique algérienne dans l’ère de la haute technologie, le Groupe Saidal a annoncé, ce lundi, la signature d’un mémorandum d’entente avec le groupe suisse Bioexpress Therapeutics. Cet accord pose les jalons d’une production locale de médicaments biotechnologiques.

La cérémonie de signature, qui s’est déroulée ce dimanche, a réuni la Présidente directrice générale (PDG) du Groupe Saidal et les hauts dirigeants de Bioexpress Therapeutics, notamment son PDG, Gerrit Hagens, et le président de son Conseil d’administration, Luc Alain Savoy.

Ce rapprochement n’est pas qu’une simple formalité commerciale ; il définit une feuille de route précise pour l’intégration des biothérapies en Algérie. Selon le communiqué officiel du groupe public, l’objectif central est d’établir un cadre de coopération rigoureux axé sur deux piliers majeurs : la formation spécialisée et le développement des compétences.

Saidal s’allie au suisse Bioexpress Therapeutics pour booster la biotechnologie

L’enjeu de ce mémorandum réside dans le transfert progressif de savoir-faire. En s’associant à un acteur helvétique de référence, Saidal ambitionne de :

Maîtriser les processus complexes de la biotechnologie.

Préparer l’infrastructure technique pour une production locale aux normes internationales.

Réduire la dépendance aux importations de médicaments de pointe.

« Cette collaboration a pour objectif de préparer les conditions nécessaires à la production locale de produits biotechnologiques, contribuant ainsi au renforcement des capacités nationales et à la souveraineté sanitaire », précise le communiqué du leader pharmaceutique national.

Avec cet accord, Saidal réaffirme son rôle de locomotive de l’industrie nationale. En ciblant les technologies de pointe, le groupe public ne se contente plus de la production de médicaments génériques classiques, mais s’attaque au segment à forte valeur ajoutée des produits biologiques.

Ce partenariat stratégique illustre la volonté de l’Algérie de consolider sa sécurité sanitaire tout en favorisant l’émergence d’une expertise locale capable de dialoguer avec les plus grands laboratoires mondiaux.

