Biopic sur Charles de Gaulle: Tanger se drape des couleurs d’Alger le temps d’un tournage

La vie de Charles de Gaulle fera prochainement l’objet d’un biopic. Le projet est en cours avec aux commandes le réalisateur Antonin Baudry et Simon Abkarian dans le rôle principal. Le tournage a débuté depuis plusieurs mois entre la France et le Maroc.

Baptisé “La France libre”, ce biopic prend la forme d’un film en deux parties qui retrace la vie du général Charles de Gaulle. Et ce, entre 1940 et 1945.

La ville d’Alger reconstituée à Tanger au Maroc

Après la fin du tournage de la première partie de ce biopic, qui s’est déroulé dans le désert d’Erfoud, dans la région de Drâa-Tafilalet, les équipes de ce projet ont posé leurs bagages dans la ville de Tanger. Notamment, pour filmer la suite de l’histoire du général français.

Par ailleurs, depuis le 15 avril dernier. La ville de Tanger se transforme petit à petit pour prendre des allures de la capitale algérienne. En effet, des équipes d’ingénieurs et de techniciens multiplient leurs efforts pour transformer un bout de Tanger en Alger de l’époque.

Des décors algérois, des enseignes d’époque et d’autres affiches ont été installées dans la rue de la Liberté et les remparts de Sour Maâgazin. Et ce, pour donner vie aux scènes de biopic sur le passage de Charles de Gaulle à la capitale Alger. De plus, des images sur la nouvelle tenue de Tanger ont été largement diffusée sur la toile. Où on voit la devanture du siège du journal l’Écho d’Alger et le monument aux morts au jardin de l’horloge florale…

Pour mémoire, le biopic inspiré du livre “De Gaulle”, de l’auteur britannique Julian Jackson, a pour budget de 50 millions d’euros pour tourner cette seconde partie à Tanger.

