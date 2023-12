BIODIV de Belux : un système d’éclairage innovant conçu pour préserver la biodiversité

Le système d’éclairage BIODIV de l’entreprise algérienne Belux a été pensé conçu pour pour préserver la biodiversité dans les espaces urbains, grâce à ses lumières artificielles aux couleurs et à aux tonalités adaptées aux différentes espèces animales.

En effet, lorsque dans un projet d’éclairage, on ne choisit pas les couleurs et les tonalités avec soin, la lumière projetée peut nuire gravement à nombre d’espèces animales ; et pour certaines, celles-ci peuvent même s’avérer létales.

Le système novateur BIODIV présente trois avantages principaux : il respecte les espaces investis en matière de fréquentation et de services ; il préserve la faune ; il donne un cachet esthétique en adéquation avec l’identité locale.

Autre point fort du système BIODIV de Belux, il représente un outil technique qui permet aux maîtres d’ouvrage de s’aligner sur les recommandations en matière de mise en place de trames noires idéales pour l’éclairage artificiel.

Le mix qu’il permet de réaliser entre optiques adaptées à l’espace et spectres de LED aux tonalités et aux couleurs sélectionnées avec précision permet de s’adapter à différents types de besoins, tout en minimisant l’impact sur la biodiversité nocturne.

Comment les différentes espèces animales réagissent-elles aux spectres lumineux ?

Les espèces animales réagissent très différemment aux couleurs et aux tonalités des lumières de l’éclairage artificiel :

La majorité des mammifères sont sensibles à deux types de longueurs d’onde : les vertes et les bleues .

sont sensibles à deux types de longueurs d’onde : les et les . Les primates et les humains sont sensibles à trois types de longueurs d’onde : les rouges , les vertes et les bleues .

et les sont sensibles à trois types de longueurs d’onde : les , les et les . La plupart des vertébrés (poissons, reptiles, oiseaux) sont sensibles à quatre types de longueurs d’onde : les rouges , les vertes et les bleues et les UV .

(poissons, reptiles, oiseaux) sont sensibles à quatre types de longueurs d’onde : les , les et les et les . À la différence aux humains, les oiseaux sont très sensibles aux UV.

Certains animaux sont capables de détecter les rayonnements électromagnétiques des ondes infrarouges .

. La majorité des invertébrés et une grande partie des vertébrés sont des animaux nocturnes .

. L’éclairage artificiel altère aussi le repos, le comportement et l’activité des espèces diurnes (du jour).

L’idée de base du système d’éclairage BIODIV consiste donc à sélectionner un spectre lumineux que l’espèce que l’on veut préserver ne peut percevoir.

Le choix des LED, des teintes et des couleurs dans le système BIODIV de Belux

Compte tenu des éléments précédents, il est essentiel aujourd’hui de :

choisir avec soin les tonalités de lumière blanche ;

sélectionner les couleurs de lumière des LED ;

combiner les LED en fonction des espèces animales qui vivent sur le site éclairé.

Cette démarche vise, en même temps, à fournir aux humains la lumière né­cessaire à leurs différents besoins nocturnes, et à limiter la perturbation des rythmes biologiques et des comportements des espèces animales.

Du reste, compte tenu de la diversité des espèces animales, dans certains cas, il sera nécessaire de :

choisir la couleur et la tonalité qui affecte le moins la majorité des espèces ;

tenir compte des espaces qui ont besoin d’éclairage ;

minimiser le temps d’allumage en début et en fin de nuit (au mo­ment des pics d’activités des espèces animales nocturnes).

Enfin, le système BIODIV de Belux prévoit des scénarii évolutifs des éclairages qui permettront de prendre en compte et de s’adapter aux usages et aux besoins des humains et des animaux.