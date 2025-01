Biocare : L’insuline «Made in Algeria» libère le pays de sa dépendance pharmaceutique

L’entreprise pharmaceutique Biocare Biotech vient de franchir une étape décisive en lançant la production locale d’insuline, un médicament essentiel pour réguler la glycémie.

Face à une prévalence du diabète atteignant 15% de la population adulte, l’Algérie était jusqu’à présent fortement dépendante des importations. Un coût financier important pour le pays, mais surtout une vulnérabilité face aux fluctuations du marché international.

C’est en réponse à cet enjeu de santé publique que Biocare Biotech a décidé d’investir massivement dans la production nationale d’insuline. Grâce à un processus de fabrication complet, maîtrisé de A à Z, l’entreprise algérienne est désormais en mesure de fournir au marché local une insuline de qualité, répondant aux normes internationales les plus rigoureuses.

Lancée en mai 2023, l’insuline GLARUS, premier produit de cette nouvelle gamme, a rapidement séduit les professionnels de santé. Suivie de près par les insulines rapides BioRapid® et BioMix®, lancées en septembre 2024, ces deux insulines sont fabriquées également en full process à partir de cristaux d’insuline, en respectant les standards les plus élevés de l’industrie pharmaceutique mondiale.

Avec une capacité de production dépassant largement les besoins locaux, Biocare Biotech garantit une disponibilité continue de ces deux traitements pour les patients diabétiques algériens.

Au-delà de la sécurisation de l’approvisionnement, cette production locale a des retombées économiques considérables. En effet, Biocare Biotech estime à 120 millions d’euros les économies réalisées en devises grâce à la substitution des importations. Une manne financière qui permettra de renforcer l’industrie pharmaceutique nationale et de soutenir de nouveaux projets.

Cette réussite s’inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement algérien visant à développer l’industrie pharmaceutique nationale et à réduire la dépendance aux importations. En encourageant les investissements dans ce secteur, les pouvoirs publics contribuent à renforcer la souveraineté sanitaire du pays et à améliorer l’accès aux médicaments pour tous les citoyens.

Pour confirmer son soutien constant à l’économie et à l’emploi, Biocare Biotech, a lancé un investissement de l’ordre de 8 Milliards de DA pour la réalisation d’un deuxième site de production dédié aux différents types d’insulines en full process confortant ainsi la souveraineté sanitaire du pays, et permettant au pays de faire une économie en devise de plus de 300 Millions d’euros.

L’entreprise ne se contente pas de produire des médicaments. Elle mène également des actions de sensibilisation et d’éducation thérapeutique à destination des patients et des professionnels de santé. Des campagnes d’information sont régulièrement organisées pour informer le grand public sur les risques du diabète et les moyens de le prévenir.

Avec Biocare Biotech, l’Algérie dispose désormais d’un acteur majeur dans le domaine de la production d’insuline. Une avancée majeure qui pourrait inspirer d’autres entreprises et ouvrir de nouvelles perspectives pour le secteur pharmaceutique algérien.

À propos de Biocare Group

Fondé en 1998, BIOCARE GROUP est un laboratoire pharmaceutique Algérien, spécialisé dans la fabrication et la distribution de médicaments couvrant divers domaines thérapeutiques. Pionnier dans la production locale de molécules à forte valeur ajoutée à savoir les biosimilaires des insulines ( lentes ,rapides et mixtes). BIOCARE GROUP se compose de 4 filiales de fabrication Biocare, Biothera ,Diagnostics Care et Biocare Biotech. Engagé pour l’innovation et l’excellence, le groupe œuvre à améliorer la qualité de vie des patients.