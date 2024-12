Binationaux franco-africains : la France craint l’exode et condamne

La France craint l’exode des jeunes pépites qui disposent la double nationalité. Les deux franco-algériens Rayan Cherki et Maghnes Akliouche en font partie.

Les joueurs qui disposent la double nationalité, voire la triple, se trouve souvent face à un grand dilemme dans leur carrière. À un certain âge, ils doivent choisir pour quel pays ils vont représenter sur le niveau international. Si certains optent pour leur pays natal, dans lequel ils ont fait leur formation, d’autres préfèrent le pays d’origine de leurs parents.

La France, tout comme l’Angleterre ou encore l’Espagne et l’Allemagne, fait partie des pays ayant plusieurs joueurs qui disposent de la double nationalité. Plusieurs médias français ont affiché leur crainte quant à un exode des jeunes pépites, notamment face à la grande évolution de plusieurs sélections africaines. Nombreux sont ceux qui n’ont pas encore tranché sur leur avenir international et les deux franco-algériens Rayan Cherki et Maghnes Akliouche en font partie.

La France craint une fuite des talents

Le célèbre média français « Foot Mercato » a rédigé un article dans ce sens. Pour commencer, il a cité le cas Rayan Cherki. À cet effet, le média a évoqué un probable choix du joueur, qui fait durer le suspense, pour l’Algérie pour la simple raison que la sélection nationale pourrait lui garantir une place dans le groupe, ce qui n’est pas le cas en Equipe de France.

« Foot Mercato » a également cité l’exemple Maghnes Akliouche. L’étoile montante de l’AS Monaco, tout comme Cherki, n’a toujours pas tranché sur son avenir international. Mais la tendance va pour l’équipe de France. L’attaquant de 22 ans, que les observateurs prédisent un avenir prometteur, devrait opter pour son pays natal au détriment de l’Algérie.

Aussi, le média français spécialisé a évoqué le cas Désiré Doué. Entre la France ou la Côte d’Ivoire, le jeune attaquant, qui monte en puissance avec le Paris Saint-Germain, n’a pas encore tranché.

Autre crack du championnat de France, le milieu du LOSC Ayoub Bouaddi. Il n’a que 17 ans, mais on parle déjà énormément de lui, surtout après ses performances en Ligue des Champions. La France et le Maroc se l’arrachent. La Fédération royale marocaine de football pèse de tout son poids pour l’avoir dans l’effectif des Lions de l’Atlas.

Rappelons que Rayan Cherki et Maghnes Akliouche sont les seuls binationaux convoités par la FAF qui hésitent toujours sur leur avenir international. Quant à Yacine Adli, il a déjà affiché son ambition de représenter l’équipe de France, en attendant toujours un appel de Didier Deschamps, tandis que Michael Olise a opté pour les Bleus et compte déjà quatre sélections.