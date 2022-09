Billetterie numérique Algérie ferries : la date de lancement dévoilée

Dans le cadre de la digitalisation des activités du secteur des transports en Algérie, le ministre des Transports Abdellah Moundji a dévoilé la date du lancement de la plateforme électronique dédiée à la vente des billets de voyages maritimes.

En effet, l’annonce a été faite, lors d’une réunion organisée en présence des cadres de son ministère, du directeur général par intérim de l’ENTMV, l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs. Mais aussi de plusieurs cadres de l’entreprise chargée d’évaluer les programmes des différents établissements de ce secteur.

Transport maritime : la date du lancement de plateforme de vente numérique des billets de voyage dévoilée

En cette occasion, Moundji a mis en lumière le lancement de la plateforme de vente des billets de voyage, mais aussi du paiement électronique. Pour ce, le ministre des Transports a insisté sur la nécessité de mettre en place ce nouveau système. Et ce, dans un délai ne dépassant pas le 1 juin 2023. Sa mise en essai est programmée à partir de janvier 2023.

Dans ce sillage, ce même responsable a évoqué la mise en place des modalités de paiement électronique et de réservation. Par ailleurs, Abdellah Moundji a fait part de la prise en charge des aspects financiers de ce projet. Mais aussi de la mise en place d’une équipe spécialisée dans le suivi et l’élaboration des rapports mensuels. Et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur de ce nouveau projet.

De plus, le ministère des Transports a ordonné, en prévision de la saison estivale prochaine, de mettre en place un plan d’action. Qui devra aborder l’affrètement ou l’acquisition de nouveaux navires pour renforcer la flotte algérienne. Ce qui va permettre l’ouverture de nouvelles lignes maritimes à partir de plusieurs ports algériens.

Pour rappel, ce même ministre a précédemment fait part du lancement d’un nouveau portail électronique. Comportant plus de quarante prestations de services, dans le secteur des transports, destinées aux citoyens algériens.