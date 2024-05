Billetterie en ligne : Tassili Airlines se dote d’un nouveau site de réservation

La seconde compagnie aérienne nationale, Tassili Airlines, a mis le paquet sur la saison estivale. Après avoir annoncé le lancement de nouveaux vols pour renforcer son programme de vols depuis et vers le territoire national, le transporteur aérien fait une nouvelle annonce.

La filiale du groupe SONATRACH revient dans un nouveau communiqué pour annoncer le lancement de sa nouvelle plateforme de réservation et d’achat des billets en ligne.

Saison estivale : Tassili Airlines annonce le lancement de sa nouvelle plateforme électronique

Publié en ce jeudi, le communiqué annonce le lancement d’un nouveau site internet d’achat de billet en ligne. Il en est question, d’une nouvelle plateforme, conçue pour améliorer l’expérience utilisateur et de réservation des passagers de la compagnie.

Accessible depuis www.tassiliairlines.dz, le nouveau site se présente sous forme d’une interface intuitive, dotée de fonctionnalités avancées qui permettent aux voyageurs de trouver des billets de voyage grâce à un processus de réservation optimisé.

Tassili Airlines : des offres exclusives vers l’international

Tassili Airlines offre, aussi, la possibilité de comparer entre les différents vols disponibles, pour trouver les meilleures offres. Mais aussi de sélectionner des sièges à bord, de gérer et modifier les réservations et de s’enregistrer en ligne. Le nouveau site de Tassili Airlines autorise aussi le paiement en ligne IATA Pay, par carte CIB et Edahabia.

Par ailleurs, sur la nouvelle plateforme, la seconde compagnie aérienne nationale, donne accès à des offres exclusives permettant de profiter des tarifs promotionnels à destination de Paris, Nantes, Strasbourg et de Médine, en Arabie saoudite, dans le cadre des vols de la compagnie prévus pour la saison du Hadj 2024.

