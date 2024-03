Billetterie : Algérie Ferries lance sa nouvelle plateforme de réservation en ligne

La compagnie maritime nationale, Algérie ferries, poursuit ses préparatifs pour la prochaine saison estivale. Dans ce sillage, elle annonce la mise à disposition de ses clients, son nouveau système de réservation, en ligne, des billets de voyage.

C’est ce qui ressort d’un nouveau communiqué du transporteur maritime national, mis en ligne dans la soirée du lundi 25 mars 2024.

La nouvelle plateforme de réservation ouverte pour toutes les destinations d’Algérie Ferries

En effet, l’ENTMV annonce officiellement le lancement de son nouveau système en ligne de réservation, « réalisé par des compétences algériennes », lit-on sur le communiqué d’Algérie Ferries. Par ailleurs, le transporteur maritime indique son site permet la réservation des billets de toutes les traversées de la compagnie depuis et vers l’Algérie. Notamment à destination de la France, l’Espagne et l’Italie. Le nouveau site est accessible via ce lien : https://afs.algerieferries.dz.

La mise en place de ce nouveau site permettra d’alléger la pression sur les agences de la compagnie, établies dans les trois pays concernés, qui connaissent de fortes tensions, lors de la saison estivale.



Suite à cette annonce, le nouveau site d’Algérie ferries suscite déjà les critiques sur la toile. En effet, de nombreux internautes ayant déjà tenté de réserver leurs billets pour la prochaine saison estivale, n’ont pas pu achever le processus de réservation. En effet, certains internautes soulignent que le nouveau site de la compagnie « n’autorise pas au voyageur d’annuler ou de changer de traversée », d’autres assurent que » plateforme bloque déjà ».

Rappelons, Algérie ferries a lancé les réservations sur ses traversées à destination de la France, programmées pour l’été 2024.

