Billets Primes, surclassement : les promotions se poursuivent chez Air Algérie

La compagnie aérienne nationale a décidé de gâter ses voyageurs, en particulier les membres de son programme de fidélité. Air Algérie offre à ses passagers la possibilité de bénéficier de plusieurs avantages et récompenses en voyageant à bord de ses vols.

Dans ce sillage, Air Algérie revient dans une nouvelle vidéo pour annoncer que ses clients pourront profiter davantage de ses promotions sur les mille et ainsi bénéficier d’importantes réductions sur les billets primes et les surclassements.

À LIRE AUSSI : Air Algérie dévoile une nouvelle offre tarifaire : voici les destinations concernées

Programme de fidélité : Air Algérie prolonge ses promotions

Dans sa vidéo, publiée dans la soirée du mercredi 11 décembre 2024, Air Algérie donne une opportunité exceptionnelle à ses passagers de cumuler plus de miles sur ses vols internationaux et de bénéficier de réductions importantes sur les échanges de miles.

Les passagers de la compagnie aérienne nationale pourront obtenir jusqu’à 5000 miles après avoir effectué trois vols internationaux à bord des avions d’Air Algérie. L’offre est valable jusqu’au 31 décembre 2024, pour l’ensemble de ses billets.

Pour de profiter cette promotion, les passagers de la compagnie sont appelés à présenter le numéro de leur carte lors de la réservation, et de l’achat du billet ou de l’enregistrement.

Air Algérie : des offres exceptionnelles vous attendent !

Dans le cadre de cette offre, Air Algérie propose plusieurs réductions sur ses vols :

Jusqu’à 50% de réduction vers Pékin, Montréal et les vols vers l’Afrique ;

30% de réductions sur les destinations européennes ;

25% de promotion pour les vols à destination de Dubaï ;

15 % de réduction pour les liaisons aériennes vers Istanbul ;

et enfin, 15 de réduction pour les vols domestiques.

Par ailleurs, la compagnie aérienne nationale offre jusqu’à 50% de réduction sur tous les surclassements disponibles sur ses vols. Cette promotion est valable jusqu’au 31 décembre 2025 et s’applique sur les voyages effectués avant le 31 mars 2025.

Cependant, cette offre n’est pas modifiable ni remboursable et s’applique uniquement sur les billets primes en classe économique. Pour profiter de l’ensemble de ces avantages, les voyageurs de la compagnie doivent s’inscrire au programme Air Algérie Plus et voyager à bord de ses vols pour commencer à cumuler les Miles.

Pour rappel, en plus de ces réductions, le transporteur aérien national a mis en promotion plusieurs de ses billets de voyage à destination de la France, de l’Égypte, de la Jordanie, de l’Allemagne, de la Turquie et de l’Italie…

À LIRE AUSSI : Rome, Istanbul, Paris… 9 destinations de rêve à prix cassés avec Air Algérie