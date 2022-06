Billets non utilisés : Air Algérie revient avec de nouvelles précisions

Pendant deux ans, soit durant la pandémie du Covid-19; les voyageurs algériens ne cessent de réclamer le remboursement de leurs billets réservés avant la fermeture des frontières algériennes pour le trafic international.

Dans le même sillage, le transporteur aérien national a annoncé dans un communiqué partagé par le ministère des transports, en ce jeudi 23 juin 2022; un ensemble d’avantages et de facilitations accordées par Air Algérie pour sa clientèle. En effet, la nouvelle a été annoncée par le ministère des transports, et ça concerne les premiers changements sans frais des billets non utilisés pendant la période de la pandémie du Covid-19.

Ainsi, les clients d’Air Algérie ayant réservé des vols pendant les deux ans de la pandémie pourront enfin remplacer leurs billets par des nouveaux de la même cabine, sans payer des tarifs additionnels. Cependant, sont concernés par ce dédommagement :

Les billets réservés avant avant le 20 Octobre 2021, à destination de Dubaï, Londres, Montréal, Milan et Rome;

Les réservations effectuées avant le 28 Janvier 2022 vers le Caire en Egypte;

Les billets émis avant le 29 janvier 2022 pour les vols vers Genève ;

Les réservations émises avant le 31 mars 2022 à destinations de Bruxelles;

Les réservations effectuées avant le 5 juin 2022, avec possibilité de changement de lignes entre Alger et Oran Gratuitement;

Les billets obtenus avant le 5 juin 2022 à destination de Vienne.

Date limite des demandes de remboursement d’ancien billets Air Algérie

Dans le même communiqué, Air Algérie précise que ses clients qui ont réservé des billets ou des EMD-Vouchers archivés; pendant la période de la pandémie du Covis-19; pourront désormais adresser leurs demande de remboursement via le lien suivant : https : //tktcovid.airalgerie.dz

Une fois la demande émise, la compagnie aérienne nationale examinera et traitera votre demande quelques jours plus tard après l’inscription. Permettant ainsi, un remboursement ou une nouvelle réservation, selon les cas. Toutefois, Air Algérie précise dans son communiqué la date limite pour l’envoi des demandes. En effet, celle-ci est fixée pour le 30 Novembre 2022.