Billets non utilisés à cause du Covid : Air Algérie fait une annonce importante

En raison de la crise pandémique du covid-19, de nombreux voyageurs ont dû reporter ou annuler leurs voyages à cause de la fermeture des frontières. En effet, de nombreux transporteurs aériens ont été contraints de renoncer à leurs programmes des vols en cette période. De son côté, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a lancé une vaste opération de remboursement des billets non utilisés.

Dans ce sillage, Air Algérie revient dans un nouveau communiqué pour annoncer du nouveau au sujet de cette opération de remboursement des billets de voyage non utilisés pendant la pandémie du Covid-19.

Air Algérie prolonge le délai d’acceptation des demandes de remboursement des billets non utilisés

Air Algérie invite ses clients concernés par cette opération de remboursement à se rendre aux points de vente d’Air Algérie, en se munissant des documents nécessaires pour se faire rembourser sans délai. Par ailleurs, pour les citoyens ayant acheté leurs billets auprès d’une agence de voyages agréée, Air Algérie appelle ses voyageurs à se rendre directement dans l’agence en question pour recevoir une compensation pour leurs billets inutilisés.

De plus, les passagers ayant acheté leurs billets auprès des agences qui ont cessé leurs activités sont invités à se rendre dans la représentation d’Air Algérie, située dans la région de cette agence. Par ailleurs, par cette opération, Air Algérie confirme son engagement total à régler la situation de tous ses clients, impactés par la crise pandémique du Covid-19. Et ce, dans les délais les plus brefs.

La compagnie aérienne nationale informe, aussi, dans son communiqué, que le dernier délai pour l’acceptation du traitement des demandes des clients est fixé pour le 31 décembre 2024.

