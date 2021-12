Billets non remboursés : Air Algérie risque de perdre ses avions

Les scandales de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, n’en finissent pas. Après les épisodes du rapatriement des ressortissants algériens, puis ceux de la cherté des billets, voilà que les avions de la société sont menacés d’être saisis.

Plus d’un demi million de clients réclament à Air Algérie le remboursement de leurs billets non consommés. Ces billets ont été suspendus avec l’installation de la pandémie, et suite à la fermeture des frontières algériennes, au début de l’année 2020.

Cette situation risque de susciter un crash pour Air Algérie. En effet, et selon la Coordination des Algériens en Europe et au Canada, plusieurs banques étrangères ont entrepris des poursuites contre la compagnie aérienne nationale Air Algérie.

L’incapacité de cette compagnie à rembourser des centaines de milliers de clients, dont des Algériens, mais aussi des étrangers, a été notamment soulignée. Ces clients ont procédé au paiement de leurs billets via des cartes bancaires.

Des avions d’Air Algérie pourront-ils être saisis ?

Selon Hocine Benyoucef, le représentant en France de la Coordination des Algériens en Europe et au Canada, ce qu’a fait Air Algérie est une violation au premier degré des droits des voyageurs. Cette violation de la loi peut couter à la compagnie nationale « le gel de ses comptes bancaires et la saisie de ses avions, si toutefois le nombre de victimes dépasse une certain seuil ».

Toujours selon le même intervenant, plus d’un demi million de clients réclament à Air Algérie le remboursement de leurs billets non consommés. « Un chiffre énorme, qu’aucune autre compagnie au monde n’a encore atteint », souligne-t-il.

Plusieurs clients concernés d’Air Algérie, après une longue attente, ont décidé de s’en remettre à leurs banques. Ces derrières ont par la suite promis à leurs clients de « prendre toutes les mesures légales pour contraindre Air Algérie » à effectuer le remboursement des billets.

« La justice peut aller jusqu’à geler les comptes bancaires d’Air Algérie et saisir ses avions dans divers aéroports européens dans le cas où elle continuerait à priver ses clients d’indemnisation », confie le représentant de la coordination.

Du côté d’Air Algérie, on met en avant un début de processus d’indemnisation des clients. La compagnie a également fait savoir que les clientes peuvent reprogrammer des billets au cours des prochaines semaines.