Billets non-consommés et saisie d’avions : Air Algérie s’explique

Vers la fin de la semaine dernière, des informations ont été relayées sur le risque de saisie d’avions d’Air Algérie dans les aéroports de pays européens. Ce dimanche, le porte-parole de la compagnie aérienne a apporté des précisions quant à cette affaire.

Intervenant sur la chaine TV Echorouk News, Amine Andaloussi, porte-parole de la compagnie nationale a tenu à affirmer que les informations ayant fait état de risque de saisie d’avions d’Air Algérie à l’étranger « sont fausses ». Selon lui, les billets non consommés seront tous remboursés.

Ainsi, même s’il n’a pas fourni plus de détails sur l’opération de remboursement, il s’est plutôt montré rassurant quant aux réclamations de milliers de clients, dont des étrangers, sur le remboursement de leurs billets non consommés. Notons ici que les informations relayées sur le risque de saisie d’avions sont liées à cette question.

Or, l’intervenant a confirmé que cette situation concerne effectivement un demi-million de billets non consommés. « Plus d’un demi-million de billets ne sont pas consommés à cause de l’épidémie du Covid-19 et nous allons rembourser tous nos clients », a-t-il souligné. En effet, il a également affirmé que la compagnie a déjà « entamé le remboursement ce ces billets qui sont d’une valeur totale de 25 milliards de dinars ».

Situation financière d’Air Algérie

Pour ce qui est de l’impact de l’épidémie planétaire sur Air Algérie, Andaloussi n’a pas manqué de réitérer que la compagnie avait été fortement impactée. Par conséquent, il reconnait qu’elle « traverse effectivement une situation financière difficile ».

En outre, le porte-parole de la compagnie nationale affirme qu’Air Algérie effectue actuellement 25 vols hebdomadaires avec une couverture allant jusqu’à 15% de la totalité des vols assurés avant l’avènement de l’épidémie du coronavirus.

Malgré les retombées désastreuses de l’épidémie ressenties à l’échelle mondiale, le même responsable affirme qu’Air Algérie est la seule compagnie au monde qui n’a pas procédé au licenciement des travailleurs.

Par ailleurs, il annonce que le service de maintenance d’Air Algérie se transformera incessamment en une société indépendante qui s’activera au niveau régional et continental