Billets Finale CHAN 2022 : rappel important aux supporters (comité)

Avec l’annonce de la gratuité des billets d’accès au stade Neslon Mandela pour les supporters désireux de suivre la finale du CHAN 2022, une massive présence du public algérien sera attendue.

Suite à la qualification de l’équipe d’Algérie A’ pour ce rendez-vous ultime du Championnat d’Afrique des Nations, la ferveur autour des hommes du sélectionneur, Madjid Bougherra, a atteint son paroxysme.

Face à la demande grandissante qui a caractérisé ces derniers jours, le comité d’organisation du CHAN 2022 a tenu à lancer un rappel au public algérien.

En effet, le comité organisationnel du Championnat d’Afrique des Nations a rappelé aux supporters de l’équipe d’Algérie A’ que « l’accès au stade sera gratuit. Mais les supporters doivent être menés de leur ticket afin d’y accéder. La gratuité des tickets n’est pas synonyme de leur retrait » annonce le comité.

En d’autres termes, les Algériens doivent présenter leur ticket avant d’entrer au stade. L’accès leur sera défendu s’ils ne seront pas menus des tickets, même si ces derniers sont gratuits.

Ticket de la finale du CHAN : certaines familles des joueurs algériens ne pourront pas assister !

Avec l’engouement montant pour la finale du CHAN 2022 qui aura lieu demain dès 20:30, le rendez-vous final de cet événement se jouera à guichets fermés. Tout le public algérien a à cœur de scruter la finale des Verts A’ de près suite aux performances que la sélection locale a livrées.

Dans sa story Instagram, l’international algérien et capitaine de l’équipe d’Algérie A prime, Ayoub Abdelaoui, s’est excusé publiquement auprès de sa famille et de ses amis pour ne pas pouvoir leur octroyer des billets pour assister à cette finale.

« Je demande pardon à ma famille et à mes amis. Je n’ai pas pu obtenir des tickets pour que vous assistiez à la finale qui nous attend ce samedi. Les tickets sont de plus en plus indisponibles. Même certains de mes coéquipiers n’ont pas pu avoir un billet pour leur famille. » explique-t-il.