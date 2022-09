Billets électroniques chez Air Algérie : le ministre révèle la date

Le secteur du transport aérien est en continuelle évolution. Afin de rester compétitive, la compagnie aérienne algérienne Air Algérie se doit de s’aligner en ce qui concerne les avancées.

Le ministre des transports Abdallah Moundji, a présidé une réunion avec la présence des responsables du ministère et du directeur général d’Air Algérie et de plusieurs de ses cadres, ce samedi 03 septembre 2022.

Elle avait pour but, de mettre en place plus concrètement un plan d’action quant à la vente électronique de billets pour des vols avec l’utilisation du paiement électronique. Une date limite a été fixée quant à l’élaboration d’un programme en adéquation avec cette initiative : le 1 juin 2023.

Cette procédure devrait faciliter l’achat des billets pour les voyageurs, mais aussi alléger la charge de travail au sein des agences et des points de vente qui se sont retrouvés submergés pendant cette saison estivale.

Le ministre évoque le programme de vols supplémentaires

Les responsables ont constaté que le nombre de vols desservis par la compagnie aérienne nationale Air Algérie n’était pas à la hauteur de la demande des voyageurs algériens.

Après l’annonce de la mise en vente des vols supplémentaires ce vendredi 2 septembre 2022 par Air Algérie via leur page Facebook, le ministre n’en reste pas là.

Lors de cette même réunion, il est intervenu pour rappeler la nécessité de cette initiative compte tenu des désagréments survenus cet été. Selon une déclaration du ministère « toutes les mesures ont été prises » pour que le reste du programme soit mis en place.

Air Algérie : quels les vols supplémentaires déjà mis en vente ?

Comme expliqué précédemment, Air Algérie a déjà annoncé la mise en vente de billets pour des vols supplémentaires afin de pallier le manque de disponibilité et donc répondre à la demande des Algériens.

Dans son communiqué, la compagnie aérienne révèle les différents vols ajoutés. Le programme supplémentaire se présente donc comme tel :

Dimanche 4 Septembre 2022

AH1680 Chlef Marseille à 8h45

AH1642 Biskra Paris Orly à 9h50

AH1636 Bejaia Lyon à 16h35

AH1652 Oran Bordeaux à 23h00

Lundi 5 Septembre 2022

AH1662 Constantine Lille à 21h00

AH1656 Oran Bordeaux à 22h30

Mardi 6 septembre 2022

AH1636 Bejaia Lyon à 14h30

Mercredi 7 septembre 2022

AH1644 Biskra Lyon à 13h20