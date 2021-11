Billets d’avion : vers une nouvelle hausse des prix, selon l’IATA

En plus de la cherté de la vie quotidienne qui affaiblit de plus en plus le pouvoir d’achat du citoyen algérien, les billets ont rajouté une couche avec leurs prix exorbitants. Des prix qui ont causé la colère des citoyens et surtout de la diaspora algérienne. Cette dernière n’est pas sortie de l’auberge.

En effet, depuis la réouverture partielle des frontières aériennes, on a vu des prix choquants sur les sites internet des compagnies aériennes dont la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Raison pour laquelle une vague d’indignation est apparue sur les réseaux sociaux dénonçant ces prix exorbitants qui ont vite étouffé la joie de la réouverture.

La colère a également touché la classe politique qui a fermement dénoncée ces prix à l’instar du président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) Abderrezak Makri. Le ministre des Transports, Aissa Bekkai, a expliqué que la cherté des prix notamment des billets des vols intérieurs sont clairement à revoir. Rassurant les clients qui payent les pots cassés de la crise financière que vit Air Algérie, que plusieurs projets seront mis en place pour réviser ses prix et les mettre au niveau du pouvoir d’achat du citoyen algérien, dont le projet de neuf compagnies aériennes privées.

Les prix ne feront qu’augmenter

Manifestement, la bonne nouvelle ne sera pas pour bientôt, et pour cause, la hausse des prix du pétrole. On verra cette hausse à travers les prix des billets, comme l’a indiqué l’Association du transport aérien international (IATA).

Selon Willie Walsh le directeur général de l’IATA , cette augmentation est un indicateur positif pour le secteur aérien car elle reflète une progression de la demande économique et cela traduit une reprise et relance de l’économie mondiale.

En contrepartie, la hausse devra être répercutée sur les consommateurs, impactant les prix des billets qui sont déjà assez chers. Une cherté qui ne passe pas inaperçue notamment pour les vols vers l’Algérie. Des chiffres énormes même sur les sites des compagnies low-cost.

Les compagnies aériennes vont-elles augmenter leurs prix ?