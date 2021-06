Billets d’avion France – Algérie : le grand rush

Les frontières de l’Algérie sont partiellement ouvertes depuis le 1er juin dernier. Cette ouverture partielle, malgré le soulagement qu’elle a suscité chez la diaspora, a également créé un véritable rush sur les billets d’avion qui permettent d’embarquer vers l’Algérie à destination de la France. Les vols sont limités, et la demande ne cesse de croitre au début de cette saison estivale.

Ni la crise sanitaire ni les mesures restrictives n’ont pu endiguer l’énorme demande sur les désormais précieux billets qui permettent aux ressortissants Algériens en France de pouvoir revoir leurs proches et leurs familles en Algérie. En un mois d’ouverture, la compagnie aérienne nationale Air Algérie aurait pu vendre beaucoup plus de billets, si elle avait été autorisée à effectuer plus de vols, ou du moins à déployer des appareils plus gros.

Mais suite à la décision des autorités Algériennes de soumettre tous les voyageurs à un confinement sanitaire de cinq jours, il était prévisible que les compagnies aériennes se plieraient à la capacité hôtelière limitée dont dispose le pays. Tout cela laisse maintenant Air Algérie, Air France et Transavia se partager un marché en ébullition

Des billets aussitôt proposés aussitôt vendus

Air Algérie a programmé un vol de Paris Orly vers l’aéroport d’Alger. Le vol est prévu pour le premier juillet, il s’agit du premier du mois reliant la France et l’Algérie. Sur le site de la compagnie aérienne, les billets se sont vendus en un rien de temps, le jour même de leur mise en vente. Hier vers 17 h, aucun billet n’était plus disponible sur le site d’Air Algérie.

Pour Transavia aussi, le même constat a été enregistré. La filiale low cost d’Air France a vu ses billets concernant le vol Paris – Oran se vendre en moins de deux heures. Avec le vol d’Air France, affiché également complet, on ignore encore qu’elle sera la suite du programme de juillet concernant l’Algérie et la France.

Par Ailleurs, la compagnie aérienne nationale Air Algérie, a été gravement pointée du doigt hier par le Forum de la communauté algérienne établie en Turquie, qui l’accuse de vendre ses billets en cachette. En effet, le collectif a déclaré que des billets Turquie Algérien ont été vendus à certains alors que la vente a été refusée à d’autres. Un manque de transparence de la compagnie a été mis en avant par le communiqué du Forum.