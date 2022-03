Billets Cameroun – Algérie : bonne nouvelle pour les supporters

Bonne nouvelle pour les supporters Algériens désireux se déplacer au Cameroun pour soutenir l’équipe nationale lors du match aller qui l’opposera à son homologue Camerounais, dans le cadre des barrages des éliminatoires pour la coupe du Monde Qatar-2022. La mise en vente des billets pour les personnes vaccinées contre la fièvre jauge, avant le 16 mars, a été prolongée.

L’état Algérien a décidé de déployer tous les moyens afin d’assurer un déplacement en masse des supporters Algériens au Cameroun pour soutenir la sélection nationale lors de la grande empoignade du 25 mars prochain face aux «Lions Indomptables». Après avoir subventionné les frais du voyage (50.000DA), il a prolongé la période de la mise en vente des billets du voyage, a annoncé aujourd’hui le ministère de la jeunesse et des sports dans un communiqué officiel. En effet, cela ne concerne que les personnes ayant fait le vaccin contre la fièvre jaune avant le 16 mars, soit aujourd’hui.

«Dans le cadre de l’opération du déplacement des supporters Algériens au Cameroun, pour soutenir notre équipe nationale face à son homologue Camerounaise, dans le cadre des barrages pour la qualification pour la coupe du Monde Qatar-2022, le ministère de la jeunesse et des sports annonce que la mise en vente des billets du voyage tous frais inclus (50.000 DA) se poursuivra toutes les agences de voyage Touring Voyage Algérie. Cela concerne les supporters qui ont fait le vaccin contre la fièvre jaune avant le 16 mars » a écrit le MJS dans son communiqué.

Il est à rappeler que l’opération de la mise en vente des billets devait prendre fin dans la soirée d’hier, mais elle a été finalement prolongée pour d’autres jours. Si une telle décision a été prise par le ministère de la jeunesse et des sports, c’est tout simplement parce que tous les supporters doivent être vaccinés au minimum dix jours avant le voyage. Une bonne nouvelle qui ne pourra que réjouir les amoureux des Verts désireux se déplacer au Cameroun.

Grand engouement sur la vente des billets

La mise en vente des billets pour le voyage vers le Cameroun connait un grand engouement de la part des supporters Algériens depuis le lancement de l’opération. Ces derniers sont plus que jamais déterminés à faire un déplacement en masse pour soutenir les coéquipiers de Mahrez.

Aux dernières nouvelles, l’engouement est plus fort dans l’ouest du pays. Le nombre des supporters désireux se déplacer au Cameroun ne cesse d’augmenter. C’était, d’ailleurs, prévisible dans la mesure le prix du voyage (50.000 DA), subventionné par l’état Algérien, semble abordable. On s’attend donc à une présence en masse de la part des supporters Algériens au stade Japoma le 25 mars prochain, ce qui va sans doute constituer une autre source de motivation pour les protégés de Djamel Belmadi.

Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 12 vols seront organisés (un pont aérien) pour transporter les supporters algériens le jour du match vers Douala ; 10 vols à bord d’avions d’Air Algérie et deux à bord de Tassili Airlines seront organisés. Il y aura quatre vols qui décolleront d’Alger, et deux vols de chacune des wilayas d’Oran, Constantine, Ouargla et Béchar, l’agence Touring Club Algérie devant se charger de la commercialisation de l’offre.