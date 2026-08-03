Billets Air Algérie en promotion : les meilleures offres vers la France et l’international

Envie d’évasion sans vous ruiner ? Air Algérie annonce le lancement de tarifs promotionnels sur six de ses lignes internationales, incluant quatre liaisons incontournables vers et depuis la France. Que vous planifiez des retrouvailles familiales ou vos prochaines vacances, découvrez en détail les prix appliqués ainsi que les conditions et dates de réservation à ne pas manquer.

Nouveau mois, nouveaux bons plans chez Air Algérie ! Comme à son habitude en début de mois, la compagnie nationale casse les prix de ses billets aller-retour depuis et vers l’Algérie.

Pour ce début du mois d’août 2026, ce sont six liaisons internationales qui bénéficient de ces tarifs préférentiels.

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France, Turquie, Malaisie… Ces destinations sont en promotion chez Air Algérie

Cette nouvelle vague de promotions cible quatre aéroports majeurs au départ de l’Algérie : Marseille, Lyon, Paris-Orly et Paris-CDG. Bonne nouvelle pour les voyageurs : les tarifs de ces vols aller-retour débutent à seulement 19 000 dinars algériens.

La liaison aller-retour Batna – Marseille s’affiche au prix avantageux de 19 724 dinars algériens. Attention toutefois aux conditions : cette offre correspond à la formule « zéro bagage », ce qui implique de voyager uniquement avec un bagage à main.

D’autres liaisons vers la France profitent également de la formule sans bagage en soute (bagage cabine de 10 kg max autorisé) : l’aller-retour Biskra – Lyon est proposé dès 22 091 DZD, tandis que la ligne Béjaïa – Paris-CDG s’affiche à partir de 23 429 DZD.

Besoin de voyager avec des bagages ? Air Algérie inclut une franchise complète (un bagage à main + un bagage en soute de 23 kg) sur sa liaison Sétif – Paris-Orly, proposée en aller-retour dès 28 443 DZD.

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Voici les conditions de réservation

Le réseau international au départ de la capitale n’est pas en reste. La compagnie nationale propose l’aller-retour Alger – Istanbul à partir de 38 835 DZD et la liaison long-courrier Alger – Kuala Lumpur dès 112 009 DZD.

Attention aux dates limites et aux conditions ! Ces offres promotionnelles en classe économique sont réservables jusqu’au 31 août 2026, pour des voyages à effectuer d’ici le 27 mars 2027. Notez que ces billets sont non remboursables, mais restent modifiables moyennant des frais supplémentaires.

Ne tardez pas pour réserver ! Avec des places limitées et des dates de voyage s’étendant jusqu’au printemps 2027, ces tarifs promotionnels risquent d’être pris d’assaut très rapidement

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