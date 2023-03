Billets Air Algérie Covid-19 : nouvelle annonce pour les remboursements

Air Algérie annonce le prolongement des délais de traitement et de remboursement des anciens billets ou EMD-Voucher non utilisés jusqu’au 31 décembre 2023 et ceci suite à la pandémie. Cette décision vise à répondre aux attentes de la clientèle et à faciliter les procédures de remboursement.

Les clients ayant des anciens billets ou des EMD-Voucher non utilisés peuvent donc bénéficier de ce prolongement pour effectuer les démarches nécessaires en vue de leur remboursement.

Des réductions toujours en vigueur pour ce mois de Ramadan

Air Algérie avait annoncé des réductions atteignant jusqu’à 50% sur ses vols internationaux en classe Y et H. Ces promotions sont valables pour les réservations effectuées du 21 mars au 23 avril 2023, pour les voyages programmés jusqu’au 10 mai 2023.

Les clients peuvent bénéficier de cette offre spéciale en effectuant leur réservation directement sur le site web d’Air Algérie, dans les agences de la compagnie ou chez les agences de voyages partenaires.

Enfin, cette initiative vise à encourager les voyages et faciliter l’accès à l’Algérie pour les membres de la diaspora algérienne à l’étranger et les touristes étrangers.

