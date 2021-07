Billets Air Algérie : Cheba Zahouania sort de son silence

Suite à une vidéo ou elle apparait à l’aéroport d’Orly, la star du Rai, Cheba Zahouania, qui se trouve actuellement en confinement à l’hôtel Mazafran à Alger, a tenu à répondre à la polémique selon laquelle elle aurait bénéficié d’un traitement VIP par Air Algérie, contrairement au reste des voyageurs Algériens qui attendaient sur place.

Alors que la vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux, et a suscité une véritable polémique impliquant la compagnie nationale aérienne Air Algérie, Cheba Zahounia quant à elle a préféré attendre un peu pour répondre aux accusations.

« J’ai fait la queue comme tout le monde »

La légende de la chanson Rai, la seule artiste maghrébine à avoir pu cumuler, à la fois, les titres de Cheba, de Meddaha et de Cheikha, s’est retrouvée la semaine dernière au centre d’une polémique relative à un prétendu traitement de faveur chez Air Algérie. La chanteuse est accusée d’avoir devancé une queue de voyageurs Algériens à l’aéroport d’Orly.

Cheba Zahouania, via une vidéo publiée par le chef Cuisinier, Amine Messili, qui travaille à l’hôtel Mazafran, ou la star est confinée, a affirmé qu’elle avait « fait la queue comme tout le monde et l’homme qui a filmé la vidéo, et qui a fait toute cette polémique, le sait très bien. Il m’a vu faire la queue comme tout le monde ».

La star de la chanson RAI s’est toutefois montrée sans rancune. « Je n’ai pas utilisé mon nom. Je suis quelqu’un qui marche avec son éducation et ses principes. L’éducation que j’avais reçu de mes parents fait que reste toujours simple, et ce, jusqu’à ma mort ».

Pour rappel, malgré l’ouverture des frontières, les voyageurs Algériens dénoncent une gestion catastrophique des vols à destination de l’Algérie. Certains accusent même la compagnie aérienne nationale de vendre ses billets en cachette.