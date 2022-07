Billets achetés durant la Covid-19 : du nouveau chez Air Algérie

Lors de la pandémie de la COVID-19, le secteur du tourisme a été impacté de manière significative. La compagnie nationale algérienne Air Algerie n’y a pas échappé.

Entre vols reportés et annulés, les voyageurs algériens se sont retrouvés démunis. Dans l’attente d’une solution concrète, ils voulaient une réelle initiative de la part d’Air Algérie.

C’est dans ce cadre que le transporteur aérien national publie un communiqué sur sa page Facebook officielle le jeudi 30 juin 2022.

Il est destiné aux clients d’Air Algerie, qui possèdent d’anciens billets non utilisés ou annulés lors de la pandémie de la COVID-19.

Voulant faciliter les démarches d’échange et de remboursement, la compagnie met à disposition de ses clients une plate forme électronique. Le site Internet a été bien évidement communiqué dans la même publication : https://tktcovid.airalgerie.dz

Il aura pour but de traiter les demandes plus rapidement. Air Algerie impose aux voyageurs un délai d’enregistrement et leur donne jusqu’au 30 novembre 2022 pour envoyer leurs demandes.

Ils pourront par la suite, demander un remboursement auprès d’une des agences Air Algerie, ou réorganiser ledit voyage.

Air Algérie annonce des perturbations sur son programme d’été 2022

Air Algerie, a déjà commencé les ventes liées à son programme d’été en mai dernier. Néanmoins, le lundi 27 juin 2022 la compagnie aérienne a annoncé par le biais d’un communiqué sur les réseaux sociaux des perturbations vis-à-vis des vols du 28 juin jusqu’au 5 juillet 2022.

Tous les vols d’Air Algérie sont concernés, que ce soit au niveau national ou international.

Selon le média arabophone Ennahar, les horaires d’interdictions pour les vols nationaux et internationaux ont été envoyés aux pilotes des deux compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines.

La célébration du soixantième anniversaire de l’indépendance serait la cause de ces perturbations. En effet, cette zone devient dangereuse car des avions militaires s’adonnent à des démonstrations aériennes du 28 juin au 5 juillet 2022.

Les heures de fermeture de l’espace aérien ont donc été révélées. Les 20, 22, 27, 28 et 29 juin et le 3 juillet 2022, ce sera fermé de 9h00 jusqu’à 11h30. Tandis que le mardi 5 juillet 2022 ce sera entre 7h30 et 13h30.