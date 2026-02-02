Billets à prix réduits : Air Algérie lance une nouvelle vague de promotions

Air Algérie renforce son attractivité commerciale sur le marché international. La compagnie aérienne nationale vient de lever le voile sur de nouvelles promotions vers l’Asie, et ce, après ses offres saisonnières.

Le transporteur aérien national maintient sa dynamique commerciale en multipliant les offres promotionnelles. Fidèle à sa stratégie de proximité, Air Algérie ne se contente plus de cibler les périodes de forte affluence locale, comme en témoignent ses récentes baisses de tarifs pour le mois de Ramadan ou le retour de son offre Otla pour la saison estivale 2026.

Aujourd’hui, Air Algérie franchit une nouvelle étape en s’attaquant au marché du transit international. La compagnie propose désormais des tarifs compétitifs sur ses lignes reliant le continent africain à la Chine. Cette initiative vise à la fois à capter une clientèle d’affaires et estudiantine plus large, et à consolider la position de l’aéroport d’Alger comme une plaque tournante entre l’Afrique et l’Asie.

Air Algérie met en promotion ses vols vers Guangzhou

Ces nouvelles offres, regroupées sous des tarifs « ATI » (All Taxes Included) visent à faciliter les échanges commerciaux et culturels entre plusieurs grandes capitales africaines et la Chine. Air Algérie a structuré ses offres pour couvrir les différentes régions du continent, avec des prix particulièrement intéressants :

Afrique de l’Ouest : les voyageurs au départ d’Abidjan peuvent rejoindre Guangzhou à partir de 446 000 XOF. Au départ de Douala , l’offre débute à 495 320 XAF.

peuvent rejoindre à partir de 446 000 XOF. Au départ de , l’offre débute à 495 320 XAF. Afrique du Nord : la capitale tunisienne n’est pas en reste, avec des billets au départ de Tunis proposés dès 2 098 TND.

proposés dès 2 098 TND. Afrique australe et Nigéria : Air Algérie affiche également des prix compétitifs en dollars, avec des vols depuis Johannesburg à partir de 699 USD et depuis Abuja dès 899 USD.

L’offre Otla de retour pour l’été 2026

Air Algérie reconduit son offre promotionnelle « OTLA » pour l’été 2026, suite au succès rencontré lors de l’édition précédente. Les réservations sont ouvertes du 21 janvier au 31 mai 2026 pour des vols programmés entre le 1ᵉʳ juin et le 31 août 2026. Cette initiative, qui répond à une directive présidentielle, vise à faciliter le retour de la diaspora et à permettre aux familles de planifier leurs vacances d’été à des tarifs avantageux.

Le programme se distingue par des réductions majeures allant jusqu’à 60 % sur le prix des billets. Les promotions concernent principalement les liaisons vers l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, avec un accent particulier mis sur la France et l’Espagne. Pour répondre à la forte demande estivale, la compagnie a ajusté ses capacités, notamment depuis des villes comme Paris, Marseille, Barcelone ou Alicante.

