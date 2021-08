Paris – Alger : quelle compagnie propose le billet le moins cher ?

Suite à l’annonce du nouveau programme entré en vigueur samedi, d’ouvrir de nouveaux vols vers les destinations ouvertes et d’autres vers de nouveaux pays, les voyageurs s’attendent à ce que le prix des billets deviennent plus abordables.

En effet, le ministère des Transports avait annoncé mercredi dernier que sur 64 vols hebdomadaires, la moitié sera confiée aux « compagnies aériennes étrangères opérant en Algérie ».

Et donc, 48 vols commerciaux, sur les 64 autorisés par semaine, seront assurés entre l’Algérie et la France. Et si l’on prend en considération, l’annonce du ministère des Transports, 24 vols, soit la moitié sera assurée par Air Algérie et 24 autres par différentes compagnies françaises.

Transavia : la compagnie aérienne la plus abordable

Néanmoins l’augmentation de l’offre n’a pas impacté le prix des billets vendus par La compagnie nationale algérienne. Il convient de rappeler qu’Air Algérie facture les vols en aller-retour entre Alger et Paris dans la période du 30 août avec la possibilité de choisir les dates du retour du 9 jusqu’au 15 septembre, à 643 euros.

Concernant les autres compagnies aériennes étrangères qui sont Air France, Transavia et ASL. Ces dernières ont lancé la mise en vente de leurs billets vers l’Algérie qui sont tous plus chers que les billets d’air Algérie. Transavia restant la compagnie la plus abordable.

Avec la compagnie aérienne ASL, un billet dont le départ est prévu ce dimanche 29 août et pour un retour le mercredi 8 septembre, se vend à 759,90 euros.

Quant à la compagnie aérienne Transavia, qui a également obtenu le droit d’opérer des vols commerciaux entre la France et l’Algérie, le prix d’un billet en aller-retour s’élève à 554 euros pour un départ le 31 août et un retour le mardi 7 septembre prochain.

Enfin, chez Air France, un billet en aller simple entre Paris Charles de Gaulle et Alger prévu le 29 août est proposé à 356 euros et le billet retour Alger-Paris Charles de Gaulle, est vendu à 362 euros. Un aller-retour combiné coûte donc plus de 700 euros.

Ce qui fait d’Air Algérie et de Transavia les compagnies aériennes aux tarifs les plus accessibles.