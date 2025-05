Bilel Bellahcene, 1er algérien à avoir remporté un titre en jeux d’échecs et rentre dans l’histoire

L’échéphile Bilel Bellahcen rentre dans l’histoire par la plus grande porte. Il devient le premier algérien à avoir remporté le championnat d’Afrique des échecs. Il est qualifié pour la Coupe du Monde des échecs et vise un titre international.

Le championnat d’Afrique masculin qui s’est déroulé au Caire du 12 au 20 mai 2025. Chez les messieurs, c’est l’Algérien Bilel Bellahcene qui a décroché le titre.

En effet, il a réussi à décrocher la première place devant 12 joueurs égyptiens. On cite notamment Ahmed Adly (champion du monde junior), Bassem Amin (multiple champion arabe et africain) et Fawzy Adham (champion d’Afrique). Lors du match décisif, il a démontré la profondeur de sa stratégie en exerçant une pression sur son adversaire dès les premiers coups. La partie s’est conclue par un match nul astucieux au 21e coup (Fe8), forçant son adversaire à accepter le partage du point au 31e coup.

Historique pour Bellahcene, qui devient le premier échéphile algérien à avoir décroché un titre. Cette consécration marque un tournant dans la carrière de ce jeune joueur prometteur et renforce la position des échecs algériens sur la scène africaine, arabe et même mondiale.

Mieux encore, il est qualifié à la Coupe du monde des échecs qui se tiendra, fin juin dans la ville de Batumi, en Géorgie. Le champion d’Afrique algérien vise le titre international.

À noter que Nasr Lina a brillamment obtenu la médaille d’argent chez les dames. Quant à l’autre échéphile algérien, Boulernas Alaeddine, il a terminé l’épreuve à la 15e place, gagnant 40 points pour son classement FIDE.

Qui est Bilel Bellahcene ?

Bilel Bellahcene, né en 1998 à Strasbourg, incarne une success story dans le monde des échecs. Issu d’une famille algérienne passionnée par cette discipline, il s’est rapidement distingué sur l’échiquier français dès son plus jeune âge.

Son palmarès impressionnant en catégories jeunes témoigne de son talent précoce : cinq titres de champion de France entre 2009 et 2014, champion du monde de Blitz des moins de 16 ans et médaillé de bronze aux championnats du monde d’échecs de jeunesse en 2014.

L’année 2017 marque un tournant avec sa victoire au championnat de Paris et sa participation historique à la Metropa Cup, une première pour un Français. Devenu maître international en 2018, il fait le choix de représenter l’Algérie, pays d’origine de ses parents.

Aujourd’hui grand maître international depuis 2019, Bellahcene est le numéro 1 algérien des échecs. Il rejoint ainsi la lignée des sportifs binationaux de haut niveau formés à l’étranger qui excellent sous les couleurs algériennes, à l’instar de Riyad Mahrez en football ou Kaylia Nemour en gymnastique.