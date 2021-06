Bilans quotidiens du Covid-19: les révélations inopinées de Djenouhat

B.1.617, B.1.1.7, B.1.351 : retenir les noms scientifiques des variants du Covid-19 s’avère être un véritable casse-tête. L’OMS a décidé de simplifier les choses en leur donnant aussi des noms de lettres grecques, c’est ce qu’a expliqué le Pr Kamel Djenouhat, président de la société algérienne d’immunologie, sur les ondes de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

En effet, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, le Pr Kamel Djenouhat a expliqué les raisons du changement dénomination pour les « variants » du virus initial du Sars-CoV-2, affirmant que la principale raison est due à la non-existence d’une preuve que le premier cas est de telle ou telle nationalité, et c’est pour cela l’OMS a préféré classer les virus selon l’alphabet Grec, plutôt qu’un classement par pays d’origine.

L’idée est d’avoir des noms « faciles à prononcer et à retenir », mais aussi d’éviter que le grand public et les médias n’utilisent des appellations « stigmatisantes et discriminatoires » faisant référence au lieu, où les premiers cas de variant ont été détectés, ainsi variant britannique devient l’Alpha, le sud-africain Beta, le brésilien Gamma et l’indien devient Delta.

Dans ce sillage, Pr Djenouhat a affirmé que « Ces quatre « variants » sont les seuls reconnus par l’OMS comme inquiétants, parce qu’ils se transmettent plus rapidement et provoquent davantage de décès ».

Le confinement de 5 jours a donné de très bons résultats

Évoquant la réouverture partielle des frontières et la reprise des vols, Pr Djenouhat a affirmé que la fermeture des frontières plus d’un an a permis de protéger la population des « variants », » Les pouvoirs publics ont eu le courage de fermer les frontières durant plus d’une année ».

Pour ce qui est des conditions de la réouverture considérées par la majorité comme des mesures draconiennes, Pr Djenouhat a déclaré, » « l’obligation du test PCR et d’un confinement de 5 jours ont donné de très bons résultats.»

Néanmoins, le spécialiste affirme qu’il est possible de se passer du confinement de 5 jours, » si on vient avec une PCR négative et qu’on refait un test à l’arrivée et qu’il est négatif, on peut éventuellement se passer du confinement de 5 jours ».

Dans ce contexte, il affirme que parmi les 10 000 passagers arrivés, un seul test PCR est revenu positif.

Pr Djenouhat : » les statistiques quotidiennes de covid-19 sont loin de la réalité »

En ce qui concerne, les statistiques quotidiennes avancées par le ministère de la Santé concernant l’évolution de la pandémie Covid-19 en Algérie, Pr Djenouhat a affirmé qu’elles sont loin de la réalité, » « On sait que les médecins privilégient actuellement les tests antigéniques. Or, les antigéniques positifs ne sont pas comptabilisés dans les statistiques quotidiennes. Il faut multiplier par 3 le chiffre quotidien pour s’approcher de la réalité. »

Néanmoins, le président de la société algérienne d’immunologie estime que la situation n’est pas alarmante et sous contrôle« Mille cas quotidiens, ce n’est pas inquiétant. Les pays qui ont 3 à 4 mille nouveaux cas par jours sont en train de déconfiner. »

Par conséquent, Djenouhat affirme que l’Algérie doit redoubler de vigilance pour éviter que l’été n’aboutisse à une nouvelle vague déferlante de nouvelles infections, appelant toutefois à accélérer la campagne de vaccination de la population algérienne afin de se libérer définitivement de la menace sanitaire qui provoque un immobilisme économique et social dramatique en Algérie.