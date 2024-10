Bilan humain très lourd : 11 morts dans un accident de navette transportant des employés à Ouargla

Un terrible drame de la route s’est produit sur la route nationale n°53A reliant les villes de Hassi Messaoud et El Borma, plus précisément dans la région de Bir Bouka, commune d’El Borma, dans la wilaya de Ouargla. Ce tragique accident a causé la mort de onze personnes et blessé une autre.

Les services de la Gendarmerie nationale ont confirmé cette information via leur page Facebook « Tariki », précisant que l’accident s’est produit sur la route nationale n°53A reliant les villes de Hassi Messaoud et El Borma. Les premières informations font état d’un bilan humain très lourd avec onze décès.

Selon les informations communiquées par la page “Info Trafic Algérie” un autocar de la société BAAT, transportant des employés, est entré en collision frontale avec un camion. Le choc a été d’une violence inouïe, provoquant immédiatement un incendie dont l’origine exacte reste à déterminer.

Onze morts dans un terrible accident de la route à El Borma

Le commandant Nassim Bernaoui, sous-directeur de l’information et des statistiques à la Protection Civile, a souligné que le bilan pourrait malheureusement s’alourdir. Il a également expliqué que l’éloignement du lieu de l’accident par rapport au centre de la wilaya, ainsi que le faible réseau téléphonique dans la région ont considérablement compliqué les opérations de secours.

L’absence de réseau a en effet retardé les appels d’urgence et entravé la coordination entre les différents services de secours.

Selon les premières constatations, explique Bernaoui, les conditions des véhicules et l’état des routes pourraient être en cause.

Ainsi, les causes exactes de cet accident tragique sont encore inconnues et font l’objet d’une enquête approfondie menée par les services de la Gendarmerie nationale.

Les secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et évacuer les blessés vers les établissements hospitaliers les plus proches.