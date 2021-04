Bilan financier de la FAF 2020 : Des dépenses pharaoniques

Les membres de l’assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF), seront réunis en session ordinaire (AGO) lundi à l’hôtel Sheraton Club des Pins, à Alger, pour l’adoption (ou non) des bilans moral et financier de l’exercice 2020. Un bilan qui suscite déjà des interrogations.

À quelques semaines de la future élection pour le poste de président de la FAF, l’heure du bilan a sonné pour Kheireddine Zetchi, les chiffres du document portant bilan financier 2021, rapporté par le journal « liberté », n’ont pas laissé indifférents des membres quotidiennement interpellés par leurs collègues pour poser des questions sur le bilan financier présenté par la FAF.

En effet, les chiffres et sommes annoncés sont faramineux, la fédération de football a enregistré un résultat négatif, soit -457 447 347,08 DA, « L’année 2020 a été exceptionnelle dans une double conjoncture internationale et nationale marquée par la pandémie de Covid-19 qui a impacté lourdement l’économie et donc le financement du football à travers le monde. S’agissant de la Fédération algérienne de football, et en l’absence du sponsor majeur, en l’occurrence Mobilis, durant cet exercice et celle de la subvention du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), la confrontation des charges et des produits permet d’enregistrer un résultat négatif, soit -457 447 347,08 DA », lit-on dans le document rapporté par Liberté.

Selon ce que rapporte le même journal, les recettes de la Fédération de football ont atteint un montant total de 2 000 034 750,00 DA. Tandis que les dépenses d’investissement 361 100 000,00 DA et les dépenses de fonctionnement 1 559 259 921,15 DA.

Les revenus en détails :

Les revenues du ministère de la jeunesse et des sports : 350 000 000,00 DA

Les revenus de La FIFA : 198 208 500,00 DA.

Les revenus du sponsoring : 998 576 250,00 DA, dont : Condor (80 000 000,00), Coca-Cola (40 606 250,00DA), Coca-Cola Créances 2020 (67 970 000,00 DA), Mobilis Créances 2020 (750 000 000,00 DA) , KIA Créances 2020 (60 000 000,00 DA).

Les revenus des produits des actifs financiers : 182 250 000,00 DA

Les revenus des recettes des matchs de l’Équipe national : 10 000 000,00 DA

Les revenus des cotisations des membres de la FAF : 1 000 000,00 DA.

Les dépenses en détails :

les chiffres des dépenses contenus dans le bilan donnent le tournis, en effet, voici le bilan détaillé des dépenses :

Les dépenses pour les frais téléphone et internet : 12 000 000,00 DA,

Les dépenses pour les fournitures de bureau : 1 769 512,75 DA, dont près de 100 millions uniquement pour l’achat de flash disques

Les dépenses pour le carburant : 1 710 660,54 DA

Les dépenses pour les fournitures d’entretien : 6 840 573,85 DA,

Les dépenses pour l’électricité, gaz et eau : 4 775 960,40 DA.

Les dépenses pour les honoraires d’avocats ont coûté à la FAF : 14 201 197,25 DA

L’affaire de l’entraineur espagnol aura coûté une fortune pour la FAF, le journal Liberté parle de plus de 20 milliards d’indemnités de licenciement abusif.