Bilan été 2024 : prix des billets d’avion en baisse, une ville algérienne dans le top 5 de Liligo

L’été 2024 a été marqué par une hausse significative du tourisme international. Si le secteur a enregistré une hausse des dépenses des touristes internationaux, les chiffres témoignent d’un pouvoir d’achat relativement stable.

Quelles ont été les destinations les plus chères et les villes les moins couteuses ? Pour répondre à ces questions, Le moteur de recherches spécialisé dans les bons plans de voyages, Liligo, a dressé son premier bilan de la saison estivale.

À LIRE AUSSI : Vols Alger – Paris : ces compagnies aériennes proposent des billets à moins de 89€ pour l’automne

Tlemcen parmi les destinations en baisse selon Liligo

Alors que les vacances d’été touchent à leur fin, il est temps de dresser un premier bilan. D’ailleurs, dans sa nouvelle étude, Liligo s’est intéressé aux voyages des Français et les vols opérés principalement au départ de l’aéroport de Paris.

Dans le top 10 des baisses de cet été, par rapport à la même période de l’année dernière, on retrouve des destinations lointaines à plus de 3 heures depuis la capitale parisienne, c’est l’exemple de Tirana et Fort de France, dont les vols ont été commercialisés aux prix de 258 et 807 euros, soit une baisse respective de 25 % et de 15 %.

Dans ce top 10 des destinations les moins couteuses figure aussi Berlin, dont les billets ont été vendus à seulement 189 euros, Montréal au Canada arrive en 4ᵉ place de ce classement avec une baisse moyenne de -15 %.

Par ailleurs, la liste, dressée par Liligo, se poursuit avec Tlemcen, à l’ouest de l’Algérie. Desservie principalement par Air Algérie, mais aussi par Transavia, les vols reliant entre cette ville algérienne et Paris ont été commercialisés au prix moyen de 410 euros. Par rapport à l’été 2023, ces voyages ont enregistré une baisse de 14%.

Quelles ont été les destinations les plus chères ?

Le classement des destinations qui ont été les moins coûteuses de l’été 2024 se complète donc par Jakarta (-14%), Point-à-Pitre (-12%), Los Angeles (-12%) et le Caire (-12%). À l’autre côté de la balance, Liligo détaille les destinations qui ont enregistré les plus importantes hausses de leurs niveaux.

Dans ce sillage, le spécialiste des voyages cite Tel Aviv qui arrive en tête de cette liste avec une hausse de 29 %, suivie par Olbia et Figari, dont les prix ont augmenté de 25 % par rapport à l’été 2023. Le classement de Liligo se poursuit Ajaccio, Minorque et Marseille avec une hausse fluctuant entre 22% et 23%.

À LIRE AUSSI : Vols vers l’Algérie : ces compagnies proposent les meilleurs programmes de fidélité en 2024