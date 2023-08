Bilan des dégâts matériels suite aux incendies à Bouira dévoilé

Les récents incendies ayant affecté plusieurs régions de l’Algérie, ont eu un impact dévastateur sur la wilaya de Bouira. Grâce aux efforts déployés et à la solidarité de l’État, les sinistrés recevront l’aide nécessaire pour se reconstruire et surmonter cette épreuve difficile.

Les Incendies ont ravagé près de 8128 Hectares à Bouira, touchant aussi plus de 2500 citoyens et endommageant plus de 250 maisons, dans cette wilaya.

Le wali de Bouira a annoncé hier, le lundi 31 juillet 2023 que l’opération de recensement officiel a révélé que les récents incendies ont dévasté environ 8128 hectares. Cet article examine la situation actuelle et les mesures prises pour faire face à cette crise.

De plus, les flammes destructrices ont touché 2589 citoyens et endommagé 255 maisons dans la wilaya de Bouira. Le wali, Abdelkrim Laamouri, a salué les efforts déployés par divers acteurs et intervenants pour maîtriser la situation et surmonter cette crise avec efficacité et présence sur le terrain.

Le wali a également réaffirmé que l’État algérien prendra en charge tous les sinistrés dans tous les aspects, conformément aux instructions du président de la République.

Lourd bilan des décès suite aux incendies en Algérie

Le nombre des victimes des feux de forêt ayant touché plusieurs wilayas du pays s’est élevé à 34 martyrs, après avoir enregistré le décès de 10 éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) et 9 civils tombés en martyrs, a indiqué lundi un communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.