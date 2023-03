Bilan, création d’emplois, division SkyCargo …. Interview avec le DG d’Emirates Algérie

Le géant mondial du transport aérien, Emirates, fête ses dix (10) ans de service en Algérie. À cette occasion, le directeur général d’Emirates Algérie, Omar Al Hemeiri, nous a accordé une interview à travers laquelle nous avons abordé plusieurs points, à l’instar du bilan de cette dernière décennie, mais aussi des perspectives et de la stratégie de la compagnie aérienne.

Depuis novembre 2021, vous êtes à la tête d’Emirates Algérie. Comment évaluez-vous cette période, notamment dans le contexte post-pandémique ?

Ma nomination est intervenue juste après la reprise des vols vers Alger en novembre 2021. Avec l’assouplissement des restrictions de voyage, et l’accélération de la demande des passagers en Algérie, Emirates a rapidement travaillé avec les autorités locales pour relancer les vols directs entre l’Algérie et Dubaï. Depuis décembre 2022, nous avons rétabli nos fréquences d’avant pandémie avec 7 vols par semaine.

Cette année, Emirates fête son 10ᵉ anniversaire en Algérie. Quel est le bilan de la compagnie ? (éventuellement quelques chiffres concernant la flotte aérienne, les voyageurs, les destinations les plus desservies…)

Au cours de la dernière décennie, Emirates a opéré près de 4 753 vols aller-retour, totalisant 24,1 millions de kilomètres-miles entre Alger et Dubaï.

Alger est un marché important pour Emirates en Afrique et la compagnie s’est engagée à soutenir la croissance de son industrie touristique et commerciale. Elle a stimulé le commerce et les opportunités d’affaires en fournissant aux voyageurs et aux commerçants une connectivité essentielle entre Alger et les carrefours commerciaux importants du Moyen-Orient, de l’Asie du Sud et du Sud-Est via Dubaï.

Emirates a enregistré un bénéfice net record de 4 milliards AED (1,1 milliard USD) pour les six premiers mois de 2022-2023, grâce à une planification anticipée, à une réponse commerciale agile et aux efforts de notre personnel talentueux et engagé. Nous avons continué à nous concentrer sur le rétablissement de notre réseau mondial de passagers et des connexions via notre hub de Dubaï, en redémarrant les services et en ajoutant des vols pour répondre à la demande des passagers sur tous les marchés. Outre la forte demande sur l’ensemble de notre réseau, nous constatons également une demande considérable sur Dubaï. Dubaï reste une destination très populaire pour les loisirs et les affaires, et continue d’exercer une forte attraction ; de nouvelles attractions émergent chaque mois, ce qui encourage les visiteurs à venir et à revenir. Près de 23,7 millions de voyageurs ont afflué à Dubaï en 2022, dont environ 21,8 millions par voie aérienne, et nous sommes fiers d’avoir contribué à ces chiffres incroyables.

Au cours des derniers mois, Emirates a planifié et exécuté une croissance rapide des opérations de son réseau, étendant son programme de vols à environ 2 900 départs hebdomadaires. Aujourd’hui, nous desservons 140 destinations (y compris DXB).

Actuellement, l’ensemble de nos 145 Boeing 777 sont en service actif, y compris 11 avions-cargos. Nous nous attendons à ce que cette utilisation se poursuive tout au long de l’année. Plus de 80 de nos A380 sont en service actif et notre objectif est de ramener tous nos A380 en activité d’ici à l’été 2023.

Quelle stratégie va suivre Emirates Airlines pour renforcer sa présence en Algérie ?

Notre stratégie repose sur l’établissement de partenariats avec les agences de voyage et les tour-opérateurs locaux, et sur la mise en place d’horaires de vol et de correspondances plus pratiques vers les destinations clés. Nos agents de voyage sont des partenaires importants, et nous apprécions leur travail et leur soutien continu. Nous continuons à aider nos partenaires commerciaux à différencier leur offre avec de nouveaux produits intéressants comme la Premium Economy lorsque nos passagers vont au-delà de Dubaï, ainsi qu’avec des propositions solides qui offrent à leurs clients plus de valeur pour les aider à vendre les diverses destinations de notre réseau.

Qu’en est-il de la concurrence, notamment en ce qui concerne le prix des billets ?

Comme toutes les compagnies aériennes, Emirates propose des tarifs sur son réseau qui varient tout au long de l’année en fonction des différentes forces du marché, notamment l’environnement concurrentiel, les effets saisonniers et la reprise de la demande de voyages, le comportement des consommateurs en matière de réservation, les prix du kérosène et plusieurs autres facteurs. Malgré les défis posés par l’environnement opérationnel actuel, nous pensons que nos tarifs ont toujours été et continuent d’être compétitifs et que notre proposition de rapport qualité-prix est plus forte que jamais.

En tant qu’acteur économique, quelle valeur ajoutée Emirates apporte-t-elle au marché du travail algérien ?

Le groupe Emirates emploie plus de 250 ressortissants algériens, y compris le personnel de cabine, les pilotes et les employés dans d’autres secteurs d’activité du groupe. Emirates offre aux candidats algériens au poste de PNC des opportunités de carrière exceptionnelles et la possibilité d’acquérir une expertise de classe mondiale dans le centre de formation de pointe de la compagnie à Dubaï. Nous participons à la création d’emplois et nous sommes heureux que l’Algérie s’ouvre au tourisme, ce qui permettra une augmentation des vols et nous permettra de créer des postes et de stimuler le secteur économique.

Dans ce même contexte, pouvez-vous nous dire quelles sont vos perspectives en termes de création d’emplois en Algérie ?

La demande en termes de voyages est repartie de plus belle, offrant une opportunité de croissance résiliente. Avec l’augmentation de la fréquence des vols et la mise en place progressive de l’écosystème de l’aviation, on peut s’attendre à une reprise qui débloquera des opportunités d’emplois indirects et diversifiés.

L’aviation est un moteur majeur du développement économique, dont les contributions à d’autres industries sont d’une grande portée et qui sert de catalyseur à toute une série d’activités économiques. Avec l’intensification de nos opérations, il y aura non seulement un effet d’entraînement sur la création d’emplois opérationnels, mais aussi un impact indirect sur des secteurs tels que la restauration et, bien sûr, le tourisme. Grâce à une connectivité accrue, nous facilitons l’accès aux marchés étrangers, encourageons les exportations et augmentons la concurrence dans l’économie locale, ce qui profite aux consommateurs.

Sur un autre volet, Emirates Airlines dispose-t-elle d’une division SkyCargo en Algérie ?

Emirates n’a pas de division SkyCargo en Algérie, mais offre une capacité de fret hebdomadaire de 280 tonnes à destination et en provenance d’Alger sur ses sept vols passagers hebdomadaires. Depuis 2013, Emirates a transporté environ 43 millions de tonnes à destination et en provenance d’Alger, y compris des denrées périssables, des dattes, des fruits et des légumes, tandis que les produits pharmaceutiques et les pièces détachées, les appareils électroniques restent les marchandises les plus courantes à l’importation.

Quelles sont les solutions proposées par cette division ? Et quels sont les avantages qu’elle offre au profit des entreprises et des particuliers ?

Emirates SkyCargo est la division de fret aérien d’Emirates, l’une des plus grandes compagnies aériennes au monde. Les solutions proposées par Emirates SkyCargo sont les suivantes :

Emirates SkyCargo propose une gamme de services de fret général, notamment la livraison porte à porte, le fret express et la manutention de denrées périssables.

Ces services peuvent être décomposés en un certain nombre de produits, chaque type étant traité de manière spécifique, comme la manutention spéciale pour les marchandises délicates ou sensibles, produits thermosensibles, les marchandises dangereuses et les animaux vivants.

Services d’affrètement : Emirates SkyCargo propose des services d’affrètement aux clients qui doivent transporter des marchandises volumineuses ou encombrantes ou qui ont besoin d’un acheminement spécial.

Emirates SkyCargo propose des services d’affrètement aux clients qui doivent transporter des marchandises volumineuses ou encombrantes ou qui ont besoin d’un acheminement spécial. E-Commerce : Emirates SkyCargo propose des solutions de commerce électronique aux entreprises qui souhaitent vendre des produits à l’échelle internationale, avec des services tels que l’exécution des commandes, l’entreposage et la distribution. Elle propose également Emirates Delivers, une plateforme de commerce électronique destinée aux acheteurs des Émirats arabes unis.

Emirates SkyCargo propose une manutention spécialisée pour les produits pharmaceutiques et autres produits de santé, y compris le transport et le stockage à température contrôlée.

Elle traite également des produits automobiles, notamment des voitures, des moteurs et des pièces détachées.

Dans l’ensemble, Emirates SkyCargo offre une large gamme de solutions de fret aérien pour répondre aux besoins des entreprises et des particuliers dans le monde entier.

La compagnie prévoit-elle de lancer d’autres services en Algérie, à l’instar du service de restauration Emirates Flight Catering ?

Nous ne prévoyons pas dans l’immédiat lancer d’autres divisions de notre activité en Algérie, mais nous continuons à rechercher des opportunités pour développer notre activité passagers et fret.