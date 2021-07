Bilan Covid-19 : une nouvelle hausse enregistrée ce 2 juillet

Pour le deuxième jour consécutif, l’Algérie connait une hausse importante dans les cas de contamination au coronavirus. Aujourd’hui, le 2 juillet 2020, le bilan confirme une tendance haussière inquiétante.

Après le chiffre qui a été enregistré hier, et qui a sonné comme une alerte quant aux prémices d’une troisième vague, aujourd’hui encore, le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus a enregistré un nombre de cas de contamination plus élevé.

En effet, 475 nouveaux cas positifs ont été recensés aujourd’hui par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, qui a également annoncé qu’il y a eu 9 décès au cours de ces dernières 24 heures. En ce qui concerne les guérisons, ils sont 321 malades qui ont pu quitter les hôpitaux qui sont de plus en plus saturés.

Après l’annonce d’aujourd’hui qui a été faite par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie, le total des cas confirmés depuis le début de l’épidémie dans le pays atteint ainsi les 139.626 cas.

Une réunion d’urgence au ministère de la Santé

Une réunion d’urgence s’est tenue le 30 juin au niveau du ministère de la Santé. Cette réunion intervient suite à une augmentation significative des cas de contamination au nouveau coronavirus Covid-19. Il s’agit d’une réunion urgente et exceptionnelle, indique un communiqué du dit ministère.

Cette réunion tenue par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie a vu la présence de cadres de la direction centrale du ministère de la Santé ainsi que des directeurs d’établissements hospitaliers dans la wilaya d’Alger.

Le président du comité « a fait un certain nombre de consignes strictes visant l’augmentation du nombre de lits dans les hôpitaux, y compris dans les unités de soins intensifs » et il a ordonné de « fournir l’oxygène, ainsi que les médicaments nécessaires au traitement, et ce, afin de pouvoir répondre efficacement à toute situation d’urgence ». Une augmentation de la fréquence de vaccination a été également ordonnée lors de cette réunion urgente.