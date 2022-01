Bilan Covid-19 : une nouvelle hausse ce 14 janvier

Il n’y a nul doute qu’il s’agit du début d’un nouveau pic épidémiologique de la pandémie en Algérie, un pic qui mêle deux variants, le Delta et l’Omicron, donc nul ne sait encore à quel moment les cas commenceront à retomber.

Aujourd’hui, le 14 janvier 2022, l’Algérie a recensé 596 nouveaux cas de contamination au Coronavirus ces dernières 24 heures, contre 577 enregistrés par le bilan d’hier. Il s’agit donc d’une nouvelle hausse.

En plus de ces nouvelles infections, le même bilan publié ce vendredi, par le ministère de la Santé fait également état de 10 nouveaux cas de décès liés au virus, 35 nouvelles admissions aux services de réanimation, ainsi que de 319 nouvelles guérisons.

Suite à ces derniers chiffres communiqués par le département de Benbouzid, le bilan total des infections à la covid-19 en Algérie, depuis le début de la pandémie en mars 2020, grimpe à plus de 224.979 cas. Le nombre de décès quant à lui a atteint les 6.393 cas.

Omicron : vers la surcharge des hôpitaux ?

« Si le variant Omicron pénètre dans un foyer, il va contaminer tous les membres de la famille », a déclaré le Pr Riad Mahiaoui lors de son passage sur les ondes de Radio Constantine aujourd’hui. Le spécialiste, et bien que ce nouveau variant soit moins dangereux que ses prédécesseurs, ce dernier s’inquiète du sort des hôpitaux.

Plus de 4.000 contaminés gisent déjà sur les lits des hôpitaux, alors qu’on est tout juste aux début du pic, et Omicron ne représente que 33 % des cas. Le Pr Mahiaoui redoute que la situation n’empire, et qu’on soit aux portes d’une catastrophe sanitaire.