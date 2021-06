Bilan Covid-19 : Nouvelle hausse des contaminations ce 2 juin

L’Algérie a enregistré ce mercredi 2 juin 2021, une nouvelle hausse des contaminations au coronavirus selon le dernier bilan rendu public par le comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie.

Dans son bilan établi sur les dernières 24 heures, publié en cette fin de journée, le Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie a fait état de 322 nouvelles contaminations au Covid-19 contre 305 durant la journée d’hier mardi.

Selon la même source, le nombre des nouveaux cas rétablis de la maladie est de 224 nouvelles guérisons, contre 218 cas recensés hier. Pour les victimes du coronavirus, 10 nouveaux morts ont été annoncés contre le 08 au bilan d’hier samedi. 22 patients se trouvent aux soins intensifs.

Ainsi, le total des cas confirmés de Coronavirus s’élève à 129.640, celui des décès à 3.490 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 90.299 cas, a précisé le communiqué.

Le bilan dans le monde

Dans le monde, l’épidémie du coronavirus a fait au moins 3.681.985 morts depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles à ce mercredi.

Plus de 171.096.690 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. Sur la journée de mardi, 14.742 nouveaux décès et 478.460 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Mexique avec 4.272 nouveaux morts, l’Inde (3.207) et le Brésil (2.408). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 595.213 décès pour 33.287.577 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 465.199 morts et 16.624.480 cas, l’Inde avec 335.102 morts (28.307.832 cas), le Mexique avec 227.840 morts (2.420.659 cas), et le Pérou avec 184.507 morts (1.961.087 cas).